Fans von "Lucifer" mussten zuletzt um die Zukunft der beliebten Drama-Serie bangen. Das Format, in dem der Teufel höchstselbst in menschlicher Gestalt auf der Erde sein Unwesen treibt, wurde in den USA nämlich vom Sender FOX abgesetzt. In Deutschland war das Format dank eines Deals mit Amazon stets rasch nach US-Ausstrahlung in der Mediathek von Prime Video zu sehen. Viele gingen vom Ende der Serie aus, die hierzulande in Windeseile die Herzen vieler Serienfans eroberte. Doch es kam anders, denn glücklicherweise wurde der Genre-Mix aus Fantasy, Krimi und Drama von Netflix gerettet. Ab der vierten Staffel wird die Serie also beim ärgsten Konkurrenten von Prime Video zu sehen sein. Davor haben aber Prime-Abonnenten weiter ihre Freude am teuflisch charmanten Format. Am 20. Juli wird Amazon den ersten Teil der dritten Staffel zur Verfügung stellen, der die drängenden Fragen aus dem Finale der zweiten Staffel beantworten wird. © Warner Bros. Entertainment