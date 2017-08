Tödliches Virus: Das verspricht der Wiener Tatort

NÜRNBERG/WIEN - Eine todbringende Epidemie mitten in der Steiermark? Klingt unwahrscheinlich, ist aber gar nicht so ausgeschlossen. Zumindest wenn man den neuen Tatort "Virus" heute Abend (20.15 Uhr, ARD) sieht.

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit dem Ortspolizisten (Stefan Pohl). Foto: ARD Degeto/ORF/Epo Film/Hubert Mican"



Ein Mann wird erschlagen im Steinbruch gefunden. Es ist ein Schwarzer, also lässt sich für die Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) schnell die Verbindung zum "Fluchthof" ziehen, einem Anwesen, in dem der Arzt Thomas Reuss afrikanische Flüchtlinge aufgenommen hat. Die Menschen dort kennen den Toten aber alle nicht, nur einer wird nervös, als er das Foto des Opfers vor Augen hat.

Der Bruder des Doktors ist auch Eigentümer des Steinbruchs und wollte am Abend vor dem Leichenfund unbedingt einen großen Teil des Berges sprengen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten könnten ein Tatmotiv sein, doch noch immer weiß niemand, wer der Tote war.

Tatsächlich richtig schwierig werden die Ermittlungen aber erst, als Eisner und Fellner mit dem Autopsie-Ergebnis konfrontiert werden: Das Mordopfer hatte Ebola, und durch die generalstabsmäßige Einrichtung einer Quarantäne bricht im steirischen Dorf völliges Chaos aus.

Und die Gesundheits-Beauftragten wollen, dass die Ermittlungen sofort eingestellt werden, auch zum Schutz der Kommissare. Die gehen mit dem bekannten Schmäh aber großzügig über die Anweisungen des überforderten Chef-Virologen, der sein Hauptquartier im Wirtshaus eingerichtet hat, hinweg.

Was unglaubwürdig klingt, erscheint im Film von Barbara Eder (Regie) und Rupert Henning (Drehbuch) gar nicht mehr so abwegig: Ein Afrikaner, der aus Wut über die Ignoranz der entwickelten Welt gegenüber dem Leid seiner Landsleute Ebola mitten in Europa verbreitet. Wie viele Opfer das Virus letztlich in der Steiermark fordert, wird großzügig offen gelassen. Bibi Fellner beendet die Ermittlungen allerdings eingeschweißt in hygienisches Plastik.

