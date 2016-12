Ruth Zadek, Künstlerin und SPD-Stadträtin: Ein schwieriges Thema für Kinder und Jugendliche zeitgemäß umzusetzen gelang herausragend bei der Ausstellung "Schule im Nationalsozialismus" im Dokuzentrum. Die Brunnen-Fans mögen mir verzeihen, aber die Platzbelegung vor dem Neuen Museum durch wechselnde Kunst finde ich wichtig. Kunst soll ja auch anregen, aufregen und Sichtweisen transportieren, wie die Installation "Temple Of No Shopping" zu Fragen der Ressourcenverschwendung. Und schön, dass wieder mehr gejazzt wird in Nürnberg. © Roland Fengler