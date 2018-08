Trailer von neuer Star-Wars-Serie sorgt für Überraschung

IRGENDWO IN EINER WEIT, WEIT ENTFERNTEN GALAXIS - Ein Spion, viele Aliens und jede Menge Weltraum-Action: Der erste Trailer der neuen Star-Wars-Serie "Resistance" wurde kürzlich veröffentlicht. Er sorgte für Überraschung bei den Fans - am Animationsstil hat sich nämlich so einiges verändert.

Fans dürfen sich auf Neues aus dem Universum freuen: Die Serie "Star Wars: Resistence" startet noch in diesem Jahr. © Screenshot



Damit ist Disney die Überraschung gelungen: Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen den ersten Trailer zur neuen Star-Wars-Serie "Resistence". Während die Handlung altbekannte Figuren wie BB-8, Captain Phasma und Poe Dameron beinhaltet, gab es dennoch eine große Neuerung innerhalb des Franchise.

Denn die neue Optik der Serie hat nichts mit den bisherigen Animationsserien des Universums zu tun. Der Animationsstil wurde stark abgeändert und ist somit in seiner Art noch ein Einzelstück innerhalb der Welt von Star Wars.

Im Zentrum von "Star Wars: Resistance" steht der Pilot Kazuda Xiono, der als Spion die erste Ordnung infiltrieren soll, um die Beweggründe der Mitglieder zu erkennen.

Zeichentrick im Fokus

Als Schöpfer der Serie fungierte erneut Dave Filoni, der bereits für "Star Wars: Rebels" und "Star Wars: The Clone Wars" verantwortlich war. Beide Serien sind im Animationsstil gehalten, während nun "Resistence" deutlich mehr in die Zeichentrick-Schiene geht.

"Star Wars: Resistance" startet in den USA am 07. Oktober 2018 im Disney Channel. In Deutschland ist der Serienstart am 13. Oktober 2018 bei Disney XD angesetzt.