Trommelnd und tanzend wirbeln sie über die Bühne: Die japanischen Teufelstrommler von Yamato eroberten am Freitag das Opernhaus. "Chousensha" heißt die neue Show der Virtuosen aus Japan - und in ihr geht es um nichts weniger als um das Leben und seine großen Herausforderungen und Abenteuer. Vom 3. bis 12. August gastiert das weltweit gefeierte Trommelensemble in der Stadt. © Roland Fengler