Über den Eisberg zu Willy Astor...

Kulturtipps von Jens Voskamp für die erste Woche des Jahres - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Willkommen in der neuen Jahresrunde: Auch dieser Zwölf-Monate-Zyklus verspricht bewegt und erregt zu werden. Schauen wir aber nur mal auf den Tippelschritt der ersten Woche. Unser kleiner Kulturtipp-Wegweiser für Kurzentschlossene - ein bisschen orientiert an jahreszeitlich inspirierter Geographie.

Eisberg ist ein Stadtteil von Amberg. Und im dortigen Congress Centrum ist am 4. Januar der virtuose Worteverschleifer Willy Astor zu erleben und zwar schon ab 15 Uhr, weil er mit seinem Programm "Kindischer Ozean" auf Tour ist. Versprochen sind "Lauschliedergeschichten". Am Abend ab 20 Uhr versammelt Astor am selben Ort dann Freunde um sich zu "The Sounds of Islands". Wem die Oberpfalz zu weit weg ist: Am 5. sind die beiden Events auch in Bamberg im Hegelsaal und am 6. in Beilngries in der Bühler Halle zu erleben.

((ContendAd))Kaltenthal wiederum gehört zur Stadt Pegnitz. Im dortigen Bürgerzentrum (Hauptstraße 73) wurde die Ausstellung "500 jahre Reformation" bis zum 14. Januar verlängert (zu sehen montags bis freitags 8 bis 19 Uhr). Das Stadtarchiv und die ev.-luth. Kirchengemeinde haben sich zusammengetan und einiges Interessante aus fünf Jahrhunderten protestantischen Lebens in Pegnitz ausgegraben.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



Bliebe uns noch Wintersdorf, das bekanntlich zu Zirndorf (Kreis Fürth) zählt. In die dortige Paul-Metz-Halle lädt am 2. Januar das Budapester Johann Strauß Orchester, um "Champagner für die Seele" zu kredenzen. Sprühende, zündende Musik aus Wien, die in die Füße fährt, den Geist belebt und gute Laune verbreitet. Ein Konzert, das sich ab 20 Uhr ganz den Werken der Strauß-Familie und deren Zeitgenossen widmet.