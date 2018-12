Ungebrochene Bühnenlust

NÜRNBERG - Seit zehn Jahren steht Hannes Seebauer nicht mehr auf der Bühne des Nürnberger Schauspielhauses, wo er mehr als drei Jahrzehnte lang in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfte. An den Nagel gehängt hat er seinen geliebten Beruf deshalb nicht. An Heiligabend wird der Schauspieler 80.

Hannes Seebauer (links) im Jahr 2014 mit Rainer Kretschmann in einer Inszenierung des Theaters „Die Bühne“. Foto: Foto: Ralf Rödel



Wenn man Hannes Seebauer am Telefon fragt, wie es ihm kurz vor seinem 80. Geburtstag geht, kommt die Antwort spontan und mit fester Stimme. "Ich bin zufrieden". Genau zehn Jahre ist es her, dass er sich mit Beginn der Sanierung des Schauspielhauses vom Publikum am Richard-Wagner-Platz verabschiedet hat. Gern ist er damals nicht gegangen. Und zur Ruhe gesetzt hat sich der Schauspieler mit dem markanten grauen Zopf und den immer etwas kantigen Bewegungen danach schon gar nicht.

Da waren immer die Auftritte in Produktionen von Werner Hoffmanns Theater "Die Bühne". Mehr als 100 sind es inzwischen, und es wird weitere geben. Auch Gastspiele in München, Hamburg, im Torturmtheater in Sommerhausen und bei den Burgfestspielen in Klingenberg am Main standen im Terminkalender. Und als Sprecher ist Seebauer weiterhin beim Bayerischen Rundfunk gefragt. "Ich laufe niemandem hinterher, aber es ergibt sich immer wieder etwas", sagt der Schauspieler.

Mehr als dreißig Jahre lebte Seebauer direkt neben dem Dürer-Haus mitten in der Altstadt, inzwischen wohnt er mit seiner Frau nahe der Pegnitz. Zu Dürer, so erzählte er bei einer früheren Begegnung, habe er eine besondere Beziehung, denn er sei ein absoluter Kunstliebhaber. Besonders die Alten Meister finde er faszinierend. Apropos "Alte Meister": In Thomas Bernhards Schmäh-Stück, das 2004 zum Bühnenhit in den Kammerspielen wurde, spielte Seebauer einen der vier schrulligen Alten, die im Kunsthistorischen Museum in Wien über Leben und Kunst schwadronieren.

Die Sprache ist für den Darsteller das Wesentliche an der Schauspielerei. Sich zu produzieren liegt ihm dagegen fern, genau wie alles Selbstherrliche und Laute. Seebauer wuchs als Weinbauernbub im kleinen katholischen Falkenstein im nördlichen Weinviertel Niederösterreichs auf. Doch als Weinbauer habe er sich nie gesehen. Nach der Matura nahm er privat Schauspielunterricht, tourte mit einem mobilen Theater von Dorfschule zu Dorfschule. In den 1960er Jahren stieß er zu einer oberbayerischen Bauerntheater-Truppe, die durch Südamerika tingelte, um dort deutsche Auswanderer zu unterhalten.

1975 bekam Hannes Seebauer ein festes Engagement am Nürnberger Schauspielhaus. Dort spielte er bis 2008 mehr als 250 Rollen. Auf der Bühne steht er immer noch gern. Doch er weiß auch die übrige Zeit zu füllen — mit Büchern, klassischer Musik und an der Seite seiner Frau.

