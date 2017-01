"Unsere Jungs kommen vom Kampfsport"

„Shadowland 2“ gastiert in Nürnberg: Produzent Itamar Kubovy über Schattentheater, zeitgemäße Fabeln und die Lust am Spiel - vor 41 Minuten

NÜRBERG - Das Ensemble Pilobolus aus dem US-Bundesstaat Connecticut weckt eine uralte Theaterform zu neuem Leben: Elemente aus Schattenspiel, Tanztheater, Zirkus, Märchen, Stummfilm und Popmusik verschmelzen zu einem eigenen Genre. Nach dem internationalen Erfolg der abendfüllenden Produktion „Shadowland“ präsentiert die vielköpfige Gruppe nun den schlicht mit „Shadowland 2“ betitelten Nachfolger. Wir sprachen mit Produzent und Mastermind Itamar Kubovy.

„Shadowland 2“, das in Berlin uraufgeführt wurde, nimmt den Sprung vom Märchen zu einer Geschichte von gesellschaftlicher Relevanz. Dabei taucht der Zuschauer ein in Dschungelwälder, Musikkneipen und Maschinenwelten, bevölkert von Autos, Vögeln und Robotern. Anders als bei der ersten „Shadowland“- Show sind dieses Mal mehrere Screens gleichzeitig im Einsatz. Die acht Akteure werden häufiger als Tänzer sichtbar und enthüllen die Geheimnisse des Schattenspiels für das Publikum. Manchmal tanzen sogar die Leinwände. © Fotos: Beowulf Sheehan



„Shadowland 2“, das in Berlin uraufgeführt wurde, nimmt den Sprung vom Märchen zu einer Geschichte von gesellschaftlicher Relevanz. Dabei taucht der Zuschauer ein in Dschungelwälder, Musikkneipen und Maschinenwelten, bevölkert von Autos, Vögeln und Robotern. Anders als bei der ersten „Shadowland“- Show sind dieses Mal mehrere Screens gleichzeitig im Einsatz. Die acht Akteure werden häufiger als Tänzer sichtbar und enthüllen die Geheimnisse des Schattenspiels für das Publikum. Manchmal tanzen sogar die Leinwände. Foto: Fotos: Beowulf Sheehan



Herr Kubovy, „Shadowland“ war für Pilobolus ein Riesenerfolg, den Sie jetzt mit „Shadowland 2“ noch übertreffen wollen. Was war zuerst da: die Bilder, die Story, die Musik?

Itamar Kubovy: Alle Elemente sind parallel entstanden in einem dialektischen Prozess. Man kann bei einem Projekt wie „Shadowland“ keine Geschichte erzählen, ohne dazu Schattenbilder im Kopf zu haben. Andererseits kann man kein Schattenbild herstellen, ohne zu wissen, welche Geschichte man damit erzählen will. Es ist eine ständige Suche. Zuerst überlegen wir uns immer ein Thema, eine Welt oder eine Situation, und dann denken wir intensiv darüber nach, welche Dinge darin möglich sind. Haben wir schließlich etwas gefunden, was uns gefällt, überlegen wir, wie wir es arrangieren könnten, damit die Story sich weiterentwickelt. Und dann schicken wir die Szenen mit Placebo-Musik an David Poe, der dafür richtige Songs schreibt. Diese Songs haben dann plötzlich Texte, die wiederum auch in den Kontext passen müssen.

„Shadowland 2“ erinnert an ein stummes Märchen. Ist diese Assoziation gewollt?

Kubovy: Ja, das haben wir bewusst getan, weil es uns um bestimmte Werte geht. Im Moment beobachten wir überall, wie das, an das wir immer glaubten, auseinanderbricht: die Werte, die Moral, der Sinn, die Aufklärung. Das alles ist bis vor kurzem unsere Realität gewesen. Aber anderen bedeutet es nichts, sie wollen aufzeigen, dass sie eine ganze Kultur zerstören können. Dergleichen passiert gerade überall auf der Welt. Die Rechten werden immer stärker. Die Mittel, mit denen wir bisher Probleme gelöst haben, funktionieren auf einmal nicht mehr.

Worin genau sehen Sie Ihre Aufgabe?

Kubovy: Zeitgemäße Fabeln und Märchen zu erzählen. Mit moderner Musik und ikonenhaften Elementen und Bildern. Es geht im Prinzip darum, Klischees eine neue Bedeutung zu verleihen. Zu versuchen, damit etwas Wahres auszudrücken. Nachdem eine unserer Assistentinnen die neue Produktion zum ersten Mal gesehen hatte, schickte sie jedem von uns einen Text, der ausschließlich aus Bildschriftzeichen bestand. Sie erzählte die gesamte Geschichte von „Shadowland 2“ in Emojis nach! Man könnte jetzt sagen, die junge Generation kann nicht mal schreiben, aber in Wirklichkeit war das extrem kreativ. Genau darum geht es uns: Wir wollen mit den Werkzeugen von heute Geschichten erzählen, an die wir schon immer geglaubt haben.

Was genau ist „Shadowland 2“?

Kubovy: Alles: ein Comic, ein Film, ein Konzert. Es ist der Versuch, etwas gemeinsam mit dem Publikum zu zelebrieren. „Shadowland“ ist mehr als nur Menschen, die hinter einer Leinwand herum hüpfen und Schatten machen. Es steckt ein tieferer Sinn dahinter. Für 90 Minuten sind alle – Publikum und Akteure – in derselben Sinn-Schachtel.

Aus welchen Bereichen der Tanzkunst kommen Ihre Künstler?

Kubovy: Insbesondere die Frauen haben eine klassische Ballettausbildung, die Männer jedoch nicht. Balletttänzer sind eher steif, die können wir nicht wirklich gebrauchen. Wir brauchen männliche Tänzer, die sehr, sehr stark sind. Deswegen werden bei uns zur Vorbereitung viele Hebeübungen gemacht. Unsere Jungs kommen vom Kampfsport, vom Zirkus oder vom Straßentanz.

21. Januar, 20 Uhr, Meistersingerhalle, Kartentel. 09 11/2 31-40 00

Interview: OLAF NEUMANN