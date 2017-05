US-Sicherheitswarnung: Kansas sagen Europatour ab

Amerikanische Rockband kommt in diesem Sommer nicht nach Nürnberg - vor 5 Stunden

NÜRNBERG - Die amerikanische Rockband Kansas ("Dust in the Wind", "Carry On Wayward Son") hat ihre Europatournee im Sommer ersatzlos gestrichen. Davon betroffen ist auch der Auftritt in der Region: Am Mittwoch, 19. Juli, hätten die Classic Rocker mit ihrem neuen Sänger Ronnie Platt in Nürnberg im Löwensaal auftreten sollen.

Im April 2016 war Kansas zu Gast in der Frankenhalle. In diesem Jahr kommt die Band um Sänger Steve Walsh nicht nach Nürnberg. Foto: Hans von Draminski



Normalerweise ist es uns keine Meldung wert, wenn eine abgehalfterte oder sagen wir gut abgehangene Musikgruppe Konzerte absagt. Doch die Begründung, die uns der Veranstalter Continental Concerts weitergereicht hat, möchten wir

Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten: "Kansas bedauern zutiefst, alle europäischen Konzerttermine für den Sommer 2017 absagen zu müssen. Die Absage basiert auf Sicherheitswarnungen sowohl der US-Regierung als auch diverser US-Behörden hinsichtlich Reisen von US-Bürgern nach Europa. Die Band ist sehr traurig, dieses Jahr nicht für ihre europäischen Fans spielen zu können."

