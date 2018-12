Vampire, Dramen, Psycho-Schocker: Das "Tatort"-Jahr 2018

Kurzbeschreibung: Millionen Deutsche zieht der Tatort Woche für Woche am Sonntagabend um 20.15 Uhr vor den Fernseher. In dem Kult-Krimi ermitteln die Kommissare an verschiedenen Schauplätzen in ganz Deutschland – je nachdem, welche Rundfunkanstalt der ARD die Produktion übernimmt.



Schauplatz für den bayerischen Tatort war jahrzehntelang München. Das änderte sich 2014 mit dem vom Bayerischen Rundfunk neu geschaffenen Franken-Tatort, der in Nürnberg und Franken spielt.

