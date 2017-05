Vatertag mit Kool Savas: Eine Legende zerlegt den Hirsch

NÜRNBERG - Es galt, dem König Tribut zu zollen: Niemand Geringers als die deutsche Hiphop-Legende Kool Savas spielte am Donnerstagabend im Hirsch. Auf seiner aktuellen Tour legt er wortgewaltig die Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Schutt und Asche - so auch in Nürnberg. Wir haben die Bilder.