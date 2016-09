Vom Genuss des Lesens auf echtem Papier

NÜRNBERG - Liebe Leser, Sie gehören womöglich zu einer aussterbenden Gattung: Michael Angele allerdings glaubt noch — wie unsere Redaktion übrigens auch — an das Überleben des Zeitungslesers und hat einen lesenswerten Essay dazu verfasst.

Wir glauben an ihn: „Der Zeitungsleser" von Albert Weisgerber, 1905. Foto: Foto: GNM



Der Albtraum jedes Nachrufschreibers: Der pensionierte Kollege aus dem Wirtschaftsteil der Zeitung hat nach wie vor Zugang zum EDV-System der Zeitung und findet dort – er ist jetzt 73 Jahre alt — im Stehsatz den vorbereiteten Nachruf auf seinen hoffentlich noch fernen Tod. So liest „der letzte Zeitungsleser“ den unter diesem Titel von Michael Angele liebevoll geschriebenen Nachruf auf das täglich auf Papier erscheinende „Holzmedium“ Zeitung. Der Autor ist stellvertretender Chefredakteur des gedruckten Freitag und war Teil der Doppelspitze der Netzzeitung, der ersten deutschen Internetzeitung. Er weiß, wovon er schreibt, und das kann er mitreißend.

„Wer das liest, ist doof“, schrieben wir früher, noch mit Kreide, an die Wände. Wer Angeles charmanten Essay liest, wird Zeitungsleser — oder versucht es einmal mit der Nachahmung einiger Großer. Thomas Bernhards über 300 Kilometer weite Suche nach einer Neuen Zürcher Zeitung steht am Anfang, Klaus Peymanns Lesemanie am Ende. Dazwischen das Hohelied auf die Lokalzeitung, die Liebeserklärung auf die Millionen vorletzter Zeitungsleser, auf die Orte und Örtchen, wo die Lektüre den eigentlichen Zweck des Besuchs fast verdrängt.

Das schmale Buch ist schnell verschlungen, es hindert einen nicht am Zeitungslesen. Manche lesen gleich mehrere, wie Theatermacher Klaus Peymann. Im Interview gibt er Autor Angele Auskunft über die tägliche Reihenfolge.

Er fängt an mit der Sozialistischen Tageszeitung Neues Deutschland, „um es hinter mich zu bringen. Ein immer noch nicht besonders gut gemachtes Blatt mit einem hervorragenden Feuilleton. Dem besten Feuilleton von den Tageszeitungen.“ Dann liest er weiter „Fast Food. Die eigentliche Freude. BZ. Die einzige deutsche Boulevardzeitung mit einem eigenen Kulturteil.“ Es folgen die Berliner Zeitung, dann die Berliner Morgenpost („die glauben noch an sich. Den Tagesspiegel habe ich abbestellt. Man hat das Gefühl, dass sie aufgegeben haben. Die wissen, dass sie dem Tod geweiht sind. Und so schreiben die auch“). Aber „dann wird es interessanter. Als Vorletzte die Süddeutsche Zeitung. Zum Schluss die FAZ.“Angele erzählt kleine Anekdoten, er schreibt ein glänzendes Feuilleton, keine Werbeschrift fürs Zeitungslesen, sondern für eine Lebensform, die – das wissen alle, die das Fahrrad schon abgeschrieben hatten, als der erste Käfer auftauchte – nicht untergehen wird.

Wenn die Zeitungen nur nicht ihre Leser so verachteten, sie für so dumm hielten, weil sie noch Zeitung lesen, wenn sie nicht für die Jugend schrieben, obwohl doch die Alten ihre Leser seien und auch die künftigen Alten ihre Leser würden.

Ärger und Freude

So geht die Attacke und schwenkt immer wieder zu den menschlichen Wundern, die der zeitungsverliebte Autor en masse und in lesbaren Petit Fours darreicht. „Wer das liest, ist doof?“ — nein, er weiß, was er an seiner Tageszeitung hat: den täglichen Ärger, die tägliche Freude, die tägliche Information, den täglichen Kampf mit dem Format, mit dem überfüllten Papiercontainer, mit dem Ehepartner, der am Frühstückstisch genau den Teil haben möchte, den er oder sie gerade liest. Lebensmüde? Wohl kaum, wenn die Zeitung pünktlich kommt und selbst nicht müde wird.

