Vom Schreiben, Marokko und Rap: Namika im Interview

"Rap bedeutet, rauszugehen und eine Haltung zu haben" - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Namika gastiert am 15. Januar im Nürnberger Löwensaal und am 2. August gemeinsam mit Max Giesinger in Enderndorf am Brombachsee. Im Interview spricht sie über ihre Musik, ihren Vater, den sie nie kennenlernte, und ihren Duettpartner Farid Bang.

Die in Frankfurt am Main geborene Sängerin und Rapperin Namika (27), mit bürgerlichem Namen Hanan Hamdi, eroberte vor zwei Jahren mit der Single "Lieblingsmensch" die Charts. Ihr Debüt-Album "Nador" war europaweit ein Erfolg. 2018 war sie u.a. für einen MTV European Music Award nominiert. Auf ihrem Album "Que Walou" verbindet sie Alternative-Pop, Hip-Hop und orientalische Klänge zu eigenständigen Songs über Liebe und Identität. © F.: Hannes Casper/Sony



Die in Frankfurt am Main geborene Sängerin und Rapperin Namika (27), mit bürgerlichem Namen Hanan Hamdi, eroberte vor zwei Jahren mit der Single "Lieblingsmensch" die Charts. Ihr Debüt-Album "Nador" war europaweit ein Erfolg. 2018 war sie u.a. für einen MTV European Music Award nominiert. Auf ihrem Album "Que Walou" verbindet sie Alternative-Pop, Hip-Hop und orientalische Klänge zu eigenständigen Songs über Liebe und Identität. Foto: F.: Hannes Casper/Sony



Namika, "Que Walou" ist eine Redewendung aus dem in Zentralmarokko gesprochenen Berberdialekt Tamazight. Sie bedeutet entweder "wie nichts" oder "für nichts". Was wollen Sie damit ausdrücken?

Namika: Ich habe daraus mein eigenes Mantra entwickelt. Selbst wenn ich etwas für nichts gemacht habe, habe ich es gern gemacht.

Den Song "Ahmed (1960-2002)" haben Sie Ihrem Vater gewidmet, den Sie nie kennengelernt haben. Haben Sie mit Ihrer Mutter viel über Ihren Vater gesprochen?

Namika: Ich habe meine Mutter natürlich befragt, und sie hat mir die Geschichten erzählt, mit denen ich dann den Song schreiben konnte. Als Kind hat mir eine Hälfte gefehlt. Ohne dieses verloren gegangene Puzzlestück gab es für mich kein ganzes Bild.

Bilderstrecke zum Thema Konzert für "Lieblingsmenschen": Namika in Abenberg Die Sängerin mit den marokkanischen Wurzeln verzauberte am Donnerstagabend die Konzertbesucher auf der Burg Abenberg. Ihren großen Durchbruch feierte sie etwa vor einem Jahr mit ihrer Single "Lieblingsmensch". Ihr neuer Hit "Hellwach" hat ebenfalls großes Ohrwurm-Potential.



Was wissen Sie über Ihren Vater?

Namika: Er stammt aus Marokko aus einem relativ wohlhabenden Elternhaus. Er musste nie wirklich arbeiten. Und dann kam er nach Deutschland; ein Land, das vom System her komplett anders funktioniert. Er kam nicht damit klar, dass man in Deutschland im Prinzip nichts ist, wenn man nicht arbeitet. Meine Mutter hat die Miete bezahlt, als sie noch schwanger mit mir war. Es war ihm alles zu viel, nehme ich an. Auf einmal war er verschwunden. Erst nach ein paar Jahren fanden wir heraus, dass er abgeschoben wurde und in Marokko im Gefängnis saß. Es fiel mir schwer, den Song zu schreiben. Aber ich wollte dieses Thema endlich abhaken. Und ich möchte Menschen Mut zusprechen, denen es ähnlich ergeht. Schlechte Verhältnisse müssen kein Hindernis für Glück sein.

Namika bedeutet auf Berberisch "Schreiberin". Sie haben die Werke von Brecht und Goethe gelesen. Was hat Sie daran fasziniert?

Namika: Ich habe sie in der Schule gelesen und mochte alles, was mit Lyrik zu tun und einen Kunstbezug hatte. Deutsch war eines meiner Lieblingsfächer, gerade wegen des kreativen Aspekts. Ich wäre aber nicht von allein darauf gekommen, mir Bücher von Goethe und Schiller zu kaufen und sie zuhause im Bett durchzulesen. Es war anstrengend, zu verstehen, was sie sagen wollen, weil es eine alte, hoch gestochene Sprache ist. Aber Goethes "Faust" ist faszinierend!

Hat Ihnen Goethe dabei geholfen, eine gute Rapperin zu werden?

Namika: Vielleicht hat er mich weniger geprägt, aber ich fand Goethe cool. Es hat mich sehr beeindruckt, dass jemand zu der Zeit ein ganzes Buch in Reimen geschrieben hat. Ich habe mich mit ihm in dieser Hinsicht identifizieren können.

Welchen Einfluss hat Marokko auf Ihre Musik?

Namika: Die Musik in Marokko hat mich immer sehr interessiert. Sie hat eine ganz andere Rhythmik und Noten, die es im europäischen Notensystem gar nicht gibt. Sie ist sehr tanzbar, weshalb sie auch Einfluss auf meine Musik genommen hat.

Bilderstrecke zum Thema "Verträumt und verrückt sein": Namika spielte im Hirsch auf Mit "Lieblingsmensch" stürmte sie die Charts, mit ihren anderen Songs überzeugte sie im Hirsch: Die Frankfurter Sängerin Namika schaute am Freitagabend in Nürnberg vorbei. Die Grenzen zwischen Pop und Club waren bei ihrem Sound dann fließend - sehr zur Freude des Publikums.



Haben Sie sich zu ihrem Song "Roboterliebe" von der Elektropopband Kraftwerk inspirieren lassen?

Namika: Nein. Den Song habe ich geschrieben, weil mir aufgefallen ist, wie rasant die Zeit verfliegt und wie sehr alles im Wandel ist. Die Welt ist krass digitalisiert worden. Ich habe noch beide Welten mitbekommen, die analoge und die digitale. Ich habe mit Gameboys gespielt und mit 14 mein erstes Nokia 3210 bekommen. Heute bekommen Kinder mit zehn ihr erstes iPhone. Anstatt raus zu gehen, treffen sie sich in Gameportalen. Ein totales Kontrastpaket! Dadurch geht das Zwischenmenschliche verloren.

Ihre Lieder drehen sich oft um Zwischenmenschliches. "Hände" zum Beispiel haben Sie Ihrer Großmutter gewidmet. Was bedeutet sie Ihnen?

Namika: Meine Großmutter bedeutet mir sehr viel, weil ich teils bei ihr aufgewachsen bin. Sie hat viel auf mich aufgepasst in der Zeit, als meine Mutter arbeiten musste. Meine Großmutter ist das stille Familienoberhaupt. Sie ist sehr weise und war immer ein Vorbild für mich.

Bilderstrecke zum Thema Namika bringt deutsch-marrokanisches Flair in das Heimspiel-Festival "Einfach toll. Ich bin voll zufrieden". Erik Scheffel, der zusammen mit Jan Stephan und mit Unterstützung der Stadt Weißenburg das diesjährige Heimspiel-Festival auf die Beine gestellt hatte, konnte auf ein komplett gefülltes Bergwaldtheater blicken. Neben der deutsch-marrokanischen Sängerin Namika heizten auch El Mago Masin oder die lokale Screamo-Band A Saving Whisper den Zuschauern richtig ein.



Auf Ihrem Album findet sich ein Duett mit dem deutsch-marokkanischen Rapper Farid Bang. Ihm wird offener Rassismus, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Was verbindet Sie mit ihm?

Namika: Die Musik. Wir kennen uns schon etwas länger. Einmal habe ich ihm "Hände" vorgespielt. Als er sich den Song anhörte, war er mucksmäuschenstill und dann sagte er zu mir: "Weißt du, dass wir das selbe Schicksal haben? Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen und meine Großmutter hat mich mit großgezogen." Das hat mich so berührt, dass ich ihn einlud, auch eine Strophe für seine Großmutter zu schreiben. Ich finde, es ist ihm sehr gelungen, seine gute Seite zu zeigen und seine Oma zu würdigen, die eben auch eine Frau ist.

Kochen Macho-Rapper also auch nur mit Wasser?

Namika: Rap ist schon immer großspurig gewesen. Der Zeitgeist von Rap lautet: Du kommst von ganz unten und hast nichts. Und wenn du es dann doch geschafft hast, dann willst du es auch zeigen. Ich glaube, tief im Innersten kann man nur guten Rap machen, wenn man ihn genau deswegen macht, wofür er grundsätzlich steht: nämlich rauszugehen und für etwas einzustehen, eine Haltung zu haben und dadurch auch zu polarisieren. Rap ist unangenehm, weil er auch unschöne Dinge anspricht. Und zur Großspurigkeit bei Farid Bang: Ich finde, er ist zusammen mit Kollegah einer der größten Battle-Rap-Künstler in Deutschland. Die Vergleiche und Punchlines sind Elemente aus dem Hip-Hop, die beide sehr gut beherrschen. Der Inhalt ist diskutierbar. Manches ist sicher auch geschmacklos und geht zu weit.

Namika in Nürnberg: Wir verlosen Karten

Olaf Neumann