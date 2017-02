Was für eine schöne Vorstellung: Da hüpft so ein kleiner Götterbote durch den Spessart und schießt mit Hormonpfeilen um sich, so dass die Getroffenen mit dem Liebesvirus angesteckt werden. Amor, so heißt der pfiffige Schelm, soll eine Erklärung dafür liefern, weshalb sich das gegenseitige Entbrennen oft in Sekundenbruchteilen ereignet. Und nicht nur der Amorbach fließt durch das Klosterstädtchen. Nicht weit weg sprosst auch das landschaftlich verzückend gelegene Amorbrunn, sozusagen die nicht versiegende Quelle entflammter Herzen. Wen interessiert da noch die Etymologie, die uns Glauben machen will, das unterfränkische Kleinod verdanke seinen Namen nicht einem Liebesgott, sondern schlicht dem Getreide Emmer. Man muss ja nicht emmer alles für wahr halten und darf auch ein bisschen träumen. In Amorbach geschlossene Ehen halten statistisch jedenfalls länger als im Durchschnitt. Und das kann nicht nur an Körnern und Ähren liegen ... © Montage: nordbayern