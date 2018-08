Von Arizona nach Erlangen: Calexico rocken das E-Werk

Amerikanische Band sorgte in Erlangen für einen gelungenen Abend - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Für die Fans der US-Band Calexico war es ein Abend, den sie so schnell sicher nicht vergessen werden: Die Band aus Arizona trat am Mittwoch im E-Werk in Erlangen auf. Auf ihrer Tour spielten sie natürlich auch Songs aus ihrem neuen Album "The Thread That Keeps Us" - sehr zur Freude der Zuhörer.

Bilderstrecke zum Thema Farbenspiel im E-Werk: Calexico begeistern die Fans Am Mittwoch spielten Calexico im Erlanger E-Werk - ihre Musik bewegt sich zwischen Rock, Jazz und Folk. Die Fans der US-amerikanischen Musiker strömten am Abend in den Konzertsaal und waren begeistert. "The Thread That Keeps Us" heißt das aktuelle Album der Band, das 2018 erschienen ist.



als