Von Bauhaus bis Kevin Coyne: Nürnberger Ausstellungen 2019

Nürnberger KunstKulturQuartier stellte Programm vor — Kunsthalle feiert Wiedereröffnung

NÜRNBERG - "Vom Umbruch zum Aufbruch" lautete das Motto, mit dem Michael Bader im Mai als neuer Direktor des Nürnberger KunstKulturQuartiers angetreten war. Der damit verbundene Kraftakt ist längst nicht abgeschlossen, doch bieten die zum KuKuQ-Verbund gehörenden städtischen Ausstellungshäuser 2019 ein spannendes Programm.

Sieht aus wie Verpackungskunst, ist aber der Blick von oben auf die Kunsthalle während der Dachsanierung. Foto: F.: Oliver Heinl



Das Wichtigste vorweg: Die Kunsthalle geht nach über einem Jahr sanierungsbedingter Schließzeit wieder an den Start. Und im März soll nun endlich der 3. Bauabschnitt im Künstlerhaus starten. Wie berichtet, war die notwendige Generalsanierung im Herbst erneut um ein halbes Jahr verschoben worden, weil die Angebote der Baufirmen teils weit über den kalkulierten Preisen lagen. Nach der Neuausschreibung der Gewerke bleibt man laut Bader nun im veranschlagten Kostenrahmen von rund 26 Millionen Euro. Die Auftragsvergabe steht am 27. Februar im Stadtrat auf der Tagesordnung. Im März soll dann definitiv der Startschuss für die Bauarbeiten fallen.

In der Kunsthalle stehen die Bauarbeiter und Techniker, die das Dach energetisch saniert und Heizung, Elektrik sowie die digitale Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht haben, schon kurz vor dem Abzug. Bauübergabe sei für den 15. April geplant, so Hauschefin Ellen Seifermann. In der Blauen Nacht am 4. Mai wird zur "Preview" geladen, und die erste Ausstellung "Hidden Beauty" (ab 29. Juni) soll mit Werken verschiedener Künstler auch die versteckten Schönheiten und Besonderheiten der Räume selbst sichtbar machen.

Im Zuge der Sanierung wurde auch ein ehemaliger Lagerraum als neuer Projektraum für digitale Vermittlungsangebote erschlossen, die für Bader ebenso wie die Baumaßnahmen zwingend zum "Aufbruch" dazugehören. Bereits erledigt ist die personelle Neuaufstellung, mit der nun auch das Kunsthaus und das Künstlerhaus unter eigener Leitung stehen. Für letzteres ist seit 1. Januar die bisherige Programmkoordinatorin Simone Ruf zuständig, im Kunsthaus fungiert Matthias Dachwald seit Jahresanfang nicht mehr nur als Kurator, sondern auch als Leiter.

"Wenn der 3. Bauabschnitt beginnt, sind wir am meisten von Lärm und Dreck betroffen", weiß Dachwald und will umso mehr das Profil des Kunsthauses schärfen. Mit Laurenz Berges, einem der letzten Meisterschüler aus der Schule von Bernd und Hilla Becher, wird die prominent bestückte Reihe zur zeitgenössischen Fotokunst fortgesetzt. Zudem setzt Dachwald nach der schon mehrfach sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Kunsthalle (zuletzt 2018 bei "News Flash") auf weitere Kooperationen. In diesem Jahr widmet sich das Kunsthaus gemeinsam mit der Diskurswerkstatt einem brisanten Thema: Unter dem Titel "Labyrinth" geht es um die Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) und um den Prozess, der viele Fragen offen gelassen hat.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit solchen gesellschaftspolitisch wichtigen Themen war 30 Jahre lang Ziel des 2018 aufgelösten Komm-Bildungsbereichs. Das Kunsthaus will dessen Arbeit zumindest ein Stück weit fortsetzen. Zuvor gastiert dort die NN-Kunstpreis-Schau. Wegen der Bauarbeiten bleibt der Künstlerhausgarten zwar geschlossen, doch soll für die Eröffnungsfeier in nächster Nähe Ersatz gefunden werden.

Die Kunstvilla steht 2019 im Zeichen gleich mehrerer Jubiläen, darunter das eigene fünfjährige, zu dem Villa-Leiterin Andrea Dippel Highlights aus der ersten Sammlungsphase präsentiert und auch das Problem fehlender Depoträume thematisiert. Zum 100. Bauhaus-Jubiläum werden Arbeiten Nürnberger Künstler wie Bella Ullmann, Josef Fröer und Rudolf Ortner gezeigt, die an der legendären Reform-Schule studierten und deren Schaffen lebenslang vom Bauhaus geprägt blieb.

Die Ausstellung "The Crazy World of Kevin Coyne" würdigt den vor 75 Jahren geborenen und vor 15 Jahren gestorbenen Nürnberger Kulturpreisträger und unvergessenen Maler und Musiker. Laut Dippel ist es die erste Museumsretrospektive über den Wahl-Nürnberger mit britischen Wurzeln. Zusätzlich erscheint ein Begleitband, der durch Leben und Werk Kevin Coynes führt.

Kunsthalle: "Hidden Beauty", Ausstellung zur Wiedereröffnung, 29. Juni bis 20. Oktober.

Cosima von Bonin/Claus Richter, 16. November bis 2. Februar 2020.

Kunsthaus: "Fabian Treiber. A Minibar in a Large Scale Room", bis 7. April.

Laurenz Berges. Ort & Erinnerung, 27. April bis 30. Juni.

Kunstpreis der "Nürnberger Nachrichten", 18. Juli bis 1. September.

"Das Labyrinth", 26. September bis 17. November.

Glasbauim Künstlerhaus: "Abpfiff. Wenn der Fußball Trauer trägt", 26. April bis 26. Mai.

Ausstellung der Preisträger der Debütantenförderung des bayerischen Kunstministeriums, 25. Juli bis 1. September.

Kunstvilla: Noch bis 24. Februar: "Faszination Japan" und "Die Malerfamilie Kellner".

"Unsere Künstler am Bauhaus. Nürnberg und die Moderne", 14. März bis 23. Juni.

Gesammelte Werke. Fünf Jahre Kunstvilla, 14. Juli bis 6. Oktober.

"The Crazy World of Kevin Coyne. Leben und Werk des Malers und Musikers", 24. Oktober bis Februar 2020.

REGINA URBAN