Über 40 Filme werden vom 9. bis 18. März beim 23. Filmfestival Türkei/Deutschland gezeigt. Bei der Eröffnung am Freitagabend in der Tafelhalle waren auch zwei prominente Ehrenpreisträger dabei.

6800 Fans waren am Samstagabend gekommen, um Peter Maffay, der mit seiner "MTV Unplugged"-Tour in Nürnberg Halt machte, in der Arena zu sehen. Sie wurden nicht enttäuscht: Mit Gästen wie Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding und Tony Carey feierte der 68-Jährige ein wahres Akustik-Konzert.