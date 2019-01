Von Nürnberg nach Paris

NÜRNBERG - Im "Kunstraum" der Lebenshilfe Nürnberg entstehen hochkarätige Werke, immer wieder sind sie auch in der Öffentlichkeit zu sehen. Jetzt planen die Künstler mit Einschränkungen Großes: Eine Ausstellung in Paris.

Hat mit seiner Gruppe Großes vor: Christian Vittinghoff. Foto: Weigert



Schon lange schwebt Christian Vittinghoff, der die Gruppe mit psychisch oder geistig eingeschränkten Künstlern betreut, die Teilnahme an der internationalen Messe "Outsider Art Fair" in Paris vor. Die findet im Oktober 2019 wieder statt und ist eine weltweit beachtete Schau für Art Brut und sogenannte Outsider Art, also Kunst von behinderten Künstlern. Sie besteht seit 2013 und ist übrigens die einzige Messe dieser Art neben der Schwester-Veranstaltung in New York.

Der Kunstraum bietet behinderten Künstlern nicht nur einen geschützten Atelierraum, in dem gemeinsam gearbeitet wird und Werke produziert werden. Seit dem Start der Einrichtung 2010 waren die Leiter auch darauf aus, die beeindruckenden Arbeiten ihrer Mitglieder öffentlich auszustellen. "Wir werden da schon länger von Laurentiu Feller und seiner Galerie unterstützt", erzählt Christian Vittinghoff. Feller war es auch, der die Idee mit der Fahrt zur Kunstmesse in Paris an ihn herantrug.

Was zunächst aus finanziellen Gründen unrealistisch klang, bekommt jetzt Rückenwind durch die großzügige Spende vom Kärwaverein Kleinreuth bei Schweinau. Der lässt den Gewinn des diesjährigen Martinimarkts dem Kunstraum zugute kommen: 1500 Euro kamen zusammen. "Das ist ein toller Grundstock. Jetzt müssen wir uns um weitere Spenden bemühen", so Vittinghoff.

Aber selbst wenn der Ausflug in die französische Hauptstadt noch in weiter Ferne liegt: "Schon jetzt gibt die Aussicht darauf einen immensen produktiven Schub", erzählt der Künstler und Bühnenbildner. "Wir wollen so viele Mitglieder wie möglich mitnehmen", sagt er. Allein dass ihre Bilder und Skulpturen auf einer so großen Ausstellung präsentiert werden, gibt dem Verein Bestätigung. "Für uns ist auch der überregionale Kontakt wichtig und die Netzwerke, die wir dort knüpfen können", so Vittinghoff.

Schon jetzt wird die Lebenshilfe-Einrichtung vom Leiter der renommierten Heidelberger Sammlung Prinzhorn gefördert. "Mit der Teilnahme an der Messe können wir auch öffentlich zeigen, wie beständig und auf welch hohem Niveau hier gearbeitet wird." Ab sofort wird an der Logistik und Organisation gefeilt. Und natürlich an neuen Werken.

Wer das Ausstellungsprojekt unterstützen will, kann unter den E-Mail-Adressen VittinghoffC@LHNBG.de, KruteinL@LHNBG.de oder Telefon 09 11/58 79 33 10 Kontakt aufnehmen.

