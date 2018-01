Von Wirtshaus-Helden und New Wave-Königinnen

Dreimal Musik in unserem "Checkpoint Kultur" für diese Woche - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Was bringt die Woche an interessanten Kulturterminen? Jeden Montag stellt ein Mitglied der NN-Kulturredaktion an dieser Stelle seine ganz persönlichen Tipps für die kommende Woche vor.

In Nürnberg gibt es ein Wiedersehen mit Anne Clark. Doch diesmal kehrt die britische New Wave-Königin nicht etwa auf die Bühne zurück, von der sie sich zuletzt verabschiedet hatte, sondern kommt ins Kino, um das Filmportrait „I'll Walk Out Into Tomorrow“ vorzustellen, das der Frankfurter Filmemacher Claus Withopf über sie gedreht hat.

DunkelPop goes Spoken Word-Poetry, diesmal auf der großen Kinoleinwand. Termin ist am Montag, 22. Januar, im Cinecittà am Gewerbemuseumsplatz in Nürnberg. Die Vorstellung um 20.15 Uhr ist bereits ausverkauft, aber für die um 20.45 Uhr gibt es noch Karten.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



„Finsterlieder“ ist die zweite CD des oberbayerischen Duos Dreivierteblut betitelt, und der Name ist Programm: Wenn der Filmkomponist Gerd Baumann zusammen mit Bananafishbones-Sänger Sebastian Horn aufspielt, dann ist folklorefreie Volksmusik vom Allerfeinsten angesagt. Live am Mittwoch, 24. Januar, ab 19.30 Uhr im Stadttheater Fürth.

Neue Streiche aus dem Mikrokosmos Dietenhofen: „Die Letzten ihrer Art“ heißt das neue Album der wunderbaren VolXmusik-Kapelle Gankino Circus. Und das stellen der schneidige Arztsohn Dr. Simon Schorndanner Junior (Klarinette, Saxofon, Gesang), der Bäckerspross Johannes Sens (Trommel), der stille Maximilian Eder (Akkordeon, Gesang) und der gestrenge Gruppenleiter Ralf Wieland (Gitarre, Gesang) am Freitag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr in der Comödie Fürth, Theresienstraße 1, vor. Und auch diesmal wird am Ende wohl wieder die bittersüße Erkenntnis stehen: „Am Anfang woars a Seidla und am Ende waors a Rausch“.