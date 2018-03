"Waldlust": Zweiter Impro-"Tatort" besser als der Vorgänger

Erneut verzichtet der Sonntagskrimi auf ein Drehbuch und feste Dialoge - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Als "Babbeldasch" vor über einem Jahr über den Sender ging, hagelte es vernichtende Kritiken. Trotzdem gab Das Erste einen weiteren Folkerts-Fall ohne Drehbuch in Auftrag. Darin ermitteln Odenthal & Co nun rund um einen gespenstischen Schwarzwaldhof. Bleibt die Frage: Geht das Experiment diesmal auf?

"Waldlust" stellt eine Verbesserung zum Vorläufer dar. Schon allein deswegen, weil der Film vorwiegend dialektfrei daherkommt. © SWR/Martin Furch



"Waldlust" stellt eine Verbesserung zum Vorläufer dar. Schon allein deswegen, weil der Film vorwiegend dialektfrei daherkommt. Foto: SWR/Martin Furch



Mit einem sagenhaften Film von Sven Bohse hat Kommissar Borowski am letzten Sonntag eine Traumquote eingefahren. Über zehn Millionen Zuschauer sahen dem Fahnder dabei zu, wie er auf einer kleinen Nordseeinsel merkwürdigen Ereignissen auf den Grund ging und dabei in die Fänge einer faszinierenden Borderline-Persönlichkeit geriet.

Damit durchbrach bereits der fünfte "Tatort" in diesem Jahr diese magische Schallmauer. Ob dieser Umstand auf die gestiegene Qualität der Krimis zurückzuführen ist oder aber an einer schwächelnden Konkurrenz liegt, sei hier an dieser Stelle einmal dahingestellt. Einen Grund zur Freude stellt es für die handelnden Personen des Formats allemal dar.

Dass "Waldlust", der zweite Impro-"Tatort" aus der Pfalz, diese hübsche kleine Siegesserie fortsetzt und eine ähnlich hohe Quote nach Hause fährt, erscheint dagegen fraglich. Schließlich schalteten beim vor über einem Jahr ausgestrahlten ersten Fernsehkrimi ohne Drehbuch lediglich sechs Millionen ein. Wären diese Zahlen womöglich noch zu verschmerzen gewesen, wog da das teils verheerende Medienecho auf Axel Ranischs dramaturgisches Experiment, lediglich mit einem Treatment zu arbeiten und die Rollen fast ausschließlich mit Laiendarstellern zu besetzen, weitaus schwerer.

Ohne Drehbuch aufs Coachingwochenende

Deutschlands größtes Regenbogenblatt bezeichnete den Streifen als "schlechtesten Tatort aller Zeiten". Selbst Akteure wie Sabine Postel klinkten sich in die Debatte ein. In der Talkshow "3nach9" sagte die Bremer Ermittlerin: "Ich finde, das ist ein Schlag ins Gesicht unserer ganzen Gattung, und zwar für alle Leute, die da mitarbeiten. Sei es Kamera, sei es Maske."

Keine wirklich guten Vorzeichen also für die zweite, den üblichen Rahmen sprengende, Regiearbeit von Axel Ranisch. Doch sein neuer Film straft die schon ihre Bleistifte spitzenden Kritiker Lügen. Die Produktion bestätigt nicht die schlimme Vorahnung, die man nach "Babbeldasch" haben musste. "Waldlust" stellt eine Verbesserung zum Vorläufer dar. Schon allein deswegen, weil der Film vorwiegend dialektfrei daherkommt. Bis auf Frau Keller (Annalena Schmidt) und Peter Becker (Peter Espeloer) äußern sich alle Beteiligten in einer verständlichen Sprache.

Mördersuche im Grusel-Hotel

Doch erst mal zur Story: Odenthal (Ulrike Folkert), Stern (Lisa Bitter) und die Kollegen fahren zum Coachingwochenende mit Team-Trainer Simon Fröhlich (Peter Trabner) in ein abgelegenes Hotel mitten im verschneiten Schwarzwald. Schnell wird der Reisegruppe klar, warum die Unterkunft so günstig war. Der Hof ist marode und heruntergewirtschaftet.

Empfangen werden sie von einem äußerst bärbeißigen Hausherrn (Heiko Pinkowski) und dessen von Eva Bay verkörperter Nichte Doro, die immerhin etwas freundlicher auftritt. Darüber hinaus geistert da noch eine hauseigene Diva, die ehemalige Schauspielerin Lilo Viardot (Ruth Bickelhaupt), durchs Hotel. Die Riege der Akteure vervollständigen zwei Dorfpolizisten, die nicht nur beruflich eng miteinander zu tun haben.

Bilderstrecke zum Thema Kennen Sie die noch? Die Tatort-Ermittler im Ruhestand 43 Jahre "Tatort": 1970 ging Paul Trimmel in Hamburg zum ersten Mal auf Verbrecherjagd. Zahlreiche Kollegen und weitere Städte folgten. Mittlerweile haben zahlreiche Spürnasen Lupe und Detektivmütze schon wieder an den Nagel gehängt. Kennen Sie die Tatort-Ermittler im Ruhestand noch?



Mit dem Auffinden eines menschlichen Knochenstücks im Abendessen wird der Ermittlergeist der Seminarteilnehmer geweckt. Odenthal & Co beginnen zu wühlen und befördern einen viele Jahre zurückliegenden, eigentlich abgeschlossenen, Mordfall ein zweites Mal ans Tageslicht. Während außen ein Schneesturm aufzieht, bekommen es die Fahnder mit einem zunehmend mysteriösen und gruseligen Fall zu tun.

Eine "Tatort"-Sinfonie

Es tut dem Film gut, dass die Geschichte, die zwar erneut chronologisch inszeniert wurde, im Film jedoch in einer Rückblende erzählt wird, ausschließlich rund um einen geheimnisvollen Hof mitten im Schwarzwald angesiedelt ist. Die dadurch entstehende räumliche Enge sorgt für wesentlich mehr Struktur und Spannung. So erzeugen die vielen sich bietenden äußeren Schauplätze inklusive der Aufnahmen aus dem Inneren des requisitenreichen Hotels eine geeignete Krimi-Atmosphäre.

Da abgesehen davon die Anzahl der diesmal ausschließlich professionellen Akteure auf ein Minimum reduziert ist, bleibt den wenigen Schauspielern viel mehr Platz, ihren Figuren echtes Leben einzuhauchen. Mit Peter Trabner und Heiko Pinkowski sind zudem zwei langjährige Partner Ranischs und daher gut in Improvisation geschulte Kollegen mit von der Partie. Im Gegensatz dazu bleiben die Probleme, die Folkerts & Co damit haben, ohne festes Skript zu arbeiten, weiterhin sichtbar. Ihre Performance wirkt oft verkrampft und markiert einen Schwachpunkt in dieser Produktion.

Glücklicherweise bleiben weitere aus, da selbst die Musik sich in "Waldlust" ins Zeug legt. Auf Grundlage weniger Skizzen entwickelte Martina Eigenreich bereits vorab eine Sinfonie. Sie schrieb eine verwunschen-melancholische Tondichtung für Orchester, singende Säge und Cembalo. Weil Ranisch den Film der Musik letztendlich auf den Leib schnitt, gehen Handlung und Score eine enge Verbindung miteinander ein. So glückt das zweite Impro-Experiment dann doch relativ gut.

Micha Klang E-Mail