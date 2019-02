Wandelbares Talent: Sophie Hunger begeistert im E-Werk

35-Jährige zeigte sich auf der Bühne facettenreich und überzeugte Publikum - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Schweizer Singer/Songwriterin Sophie Hunger kann alles - Balladen, flotte Songs auf Schwytzerdütsch, witzige und ironische Texte. Für all das lieben sie ihre Fans und die bekamen im E-Werk in Erlangen am Dienstagabend eine rundum gelungene Show geboten.

Bilderstrecke zum Thema Einzigartig anders: Sophie Hunger glänzt im Erlanger E-Werk Am Dienstagabend hat Songwriterin Sophie Hunger ihre Fans im E-Werk in Erlangen mit altbekannten Songs und neuen elektronischen Klängen verwöhnt. Dabei hat die 35-Jährige aus der Schweiz einmal mehr bewiesen, dass sie ganz alleine im Scheinwerferlicht überzeugen kann. Sie präsentierte ruhige Balladen, flotte Songs auf Schwyzerdütsch und aber auch jazzige Einlagen - das Publikum war begeistert.



