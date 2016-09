Warum der Roman "Die Vegetarierin" so ein Erfolg ist

Autorin Han Kang erzählt die Geschichte eines Wahns - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Brutal, grausam und hässlich: Der Roman "Die Vegetarierin" von Autorin Han Kang gehört zu den literarischen Sensationen dieses Jahres - dabei erschien es im Original bereits vor zehn Jahren. Warum das Buch erst jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt und was es so ungewöhnlich macht.

In dem Buch "Die Vegetarierin" entscheidet sich Figur Yong-Hye dafür, kein Fleisch mehr zu essen - mit weitreichenden Konsequenzen. © dpa



In dem Buch "Die Vegetarierin" entscheidet sich Figur Yong-Hye dafür, kein Fleisch mehr zu essen - mit weitreichenden Konsequenzen. Foto: dpa



Yong-Hye, eine junge Frau in Seoul, entscheidet sich an einem Tag, kein Fleisch mehr zu essen. Sie ist verheiratet, tief in eine Familie eingebettet, von ihr wird erwartet, dass sie nach den Regeln der südkoreanischen Gesellschaft funktioniert, Kinder zur Welt bringt, sich anpasst. Doch Yong-Hye bricht aus. Sie will sich in eine Pflanze verwandeln, will von nichts als der Sonne leben. Ihr wirr abstehendes Haar bildet die Wurzeln, mit denen sie sich ein für allemal in die Erde versenken will.

Der Roman von Han Kang, Jahrgang 1970, erschien bereits vor zehn Jahren in Südkorea. Dass er seinen Weg in die westliche Welt und dort zum Ruhm fand, verdankt er Deborah Smith, einer Koreanistik-Studentin in Cambridge, die das Buch ins Englische übersetzte. Der Verlag reichte das kleine Werk zum Man Booker International Prize ein. Im Mai dieses Jahr erhielt Han Kang den Preis gegen mächtige Konkurrenz.

Es ist ein ungewöhnlicher Roman, brutal, grausam, hässlich, satirisch und unheimlich schön. Es ist die Geschichte eines Wahns, die tiefe Einblicke in die Welt koreanischer Menschen gewährt, eine der dunklen Nachtgedanken und der Selbstzerstörung.

Autorin Han Kang gelang mit ihrem Roman "Die Vegetarierin" ein Erfolg - obwohl das Buch bereits vor zehn Jahren im Original erschien. © dpa



Autorin Han Kang gelang mit ihrem Roman "Die Vegetarierin" ein Erfolg - obwohl das Buch bereits vor zehn Jahren im Original erschien. Foto: dpa



Yong-Hye hat einen Ehemann, der steht ihrer Magersucht erst fassungslos, dann gleichgültig gegenüber. Korea ist ein Land, in dem Fleisch und Fisch zum Wohlstand gehört. Yong-Hye hat eine ältere Schwester, In-Hye, die als einzige begreift, dass sich hier eine Verwandlung vollzieht, die direkt in die Psychiatrie führt. Yong-Hye hat aber auch einen Schwager, für den sie auf einmal als künstlerisch-sexuelles Wesen interessant wird. Er verlockt sie dazu, in einem Amateur-Pornofilm mitzuspielen, wobei sie zum ersten Mal sexuelle Erregung empfindet. Aber nur weil der männliche Partner mit Blumen am Körper bemalt worden war. "Da konnte ich nicht widerstehen."

Erzählt wird aus den Blickwinkeln dieser drei Personen. Da fließen Gedanken und Träume ein, wie es sie nur in einer prüden Gesellschaft geben kann.

Als Yong-Hyes Mann, ein Kleinbürger, begreift, dass mit der Magersucht seiner Frau auch ihr Sexualtrieb zurückgeht, besäuft er sich und vergewaltigt sie. Als sie sich wehrt, erregt ihn das maßlos. Die Autorin schildert die Gewalt, die in vielen Familien unter der Oberfläche gärt.

Nachdem der Schwager Sex mit Yong-Hye hatte, lässt dessen Frau, die Schwester der Magersüchtigen, die Sanitäter kommen. In eine Zwangsjacke gesteckt, wird Yong-Hye in eine geschlossene Anstalt verfrachtet.

Im letzten Teil des Buches beschreibt die Schwester, wie es weitergeht mit der Jüngeren und deren Traum von vegetativem Dasein: Schizophrenie, Zwangsernährung, ein Häufchen Haut und Knochen. Yong-Hye will nicht essen. "Ist es denn verboten zu sterben?" fragt sie ihre Schwester. Doch diese ist unversöhnlich, sie verkörpert den gesellschaftlichen Druck, mit dem eine, die ausgeschert ist, wieder in die Spur gebracht werden soll.

Das Buch ist ein so großer Erfolg, weil die Autorin die Zwischenwelt, in der Yong-Hye lebt, beschreibt. Konflikte werden aufgedeckt, Verletzungen der Kindheit, Lieblosigkeit und die Begrenztheit an Erkenntnis. Krankheit als Ausbruchsversuch, der zu keiner Erlösung führt. "Niemand versteht mich", sagt Yong-Hye, als sie wieder einer Zwangsbehandlung unterzogen wird.

Han Kang: Die Vegetarierin. Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee. Aufbau, Berlin. 190 Seiten, 18,95 Euro.

Roland Mischke