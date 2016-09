Was das Deutsche Burgenmuseum mit Nürnberg zu tun hat

BAD COLBERG-HELDBURG - Wie wurden Burgen gebaut, wer lebte dort und wie verbrachten die Menschen dort den Alltag in Friedens- und Konfliktzeiten? Antworten will jetzt ein europaweit einzigartiges Museum geben. Es steht in Südthüringen, die meisten Exponate kommen aus Nürnberg.

Wie wurden Burgen gebaut, wer lebte dort und wie verbrachten die Menschen dort den Alltag in Friedens- und Konfliktzeiten? © Horst Linke



Dass das Germanische Nationalmuseum (GNM) weit über 100 wertvolle Exponate als Dauerleihgaben über die bayerischen Grenzen geschafft hat, ist kein Zufall: Initiator und wissenschaftlicher Leiter des neu gegründeten Museums ist Ulrich Großmann, im Hauptberuf Generaldirektor des GNM.

Fast 20 Jahre lang kämpfte er für die Einrichtung eines solchen Museums, für das kurzzeitig auch mal die deutlich näher an Nürnberg liegende Cadolzburg im Gespräch war. Jetzt wurde die Präsentation auf rund 1700 Quadratmetern in 16 Ausstellungsräumen mit rund 350 Ausstellungsstücken eröffnet. Zumindest das, was schon steht: Stunden vor dem Festakt glich die Präsentation eher einer großen Baustelle.

Mit wissenschaftlich fundierten Informationen will das neue Museum den Klischees vom Ritterleben und Burgfräulein entgegentreten. 350 zum teil hochkarätige Exponate informieren über Burgenbau und -nutzung, erklären wie man Ritter wurde und wer sich in welchen Teilen der Burg aufhielt. Noch sind sie nicht montiert, aber Bildschirme werden den Besuchern die Möglichkeit geben, unter 300 Burgen diejenigen in seiner Nähe zu suchen. „Dazu gibt es dann Fotos und Informationen“, so Großmann.

Bis Oktober ist das neue Museum, das 20 Kilometer westlich von Coburg und 55 Kilometer nördlich von Bamberg liegt. Dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, von November bis März bis 16 Uhr.

www.deutschesburgenmuseum.de

Birgit Ruf