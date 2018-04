Wenn aus Losern starke Sieger werden

Das Musicalensemble der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zeigt "The Wiz" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine zeitlose Parabel erzählt das Musical "The Wiz", das die Musikpädagogik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bis Anfang Juni noch über 25 Mal aufführt. Aus der 70er-Jahre-Adaption des "Zauberers von Oz" wurde ein kluges Stück über das Erwachsenwerden – mit eingängig souligen Songs und einem Studenten-Ensemble, das mit professioneller Präzision agiert.

So verleiht man einem notorischen Angsthasen Mut: Der Zauberer (David Doczkal, re.) schlägt den psychisch lädierten König der Tiere (Florian Werner) zum Ritter „Löwe Richardherz“. © Foto: Hans von Draminski



An sich sind die im Zweijahresrhythmus gespielten Uni-Musicals dazu gedacht, künftigen (Musik-)Lehrerinnen und Lehrern das sichere Auftreten vor Publikum – denn nichts anderes ist eine Schulklasse – beizubringen, das Selbstvertrauen und die Improvisationsfähigkeiten der angehenden Pädagogen zu steigern, aus der Theorie Praxis zu machen.

Insofern ist das Identifikationspotenzial von "The Wiz" besonders hoch. Denn Uni-Stammregisseur Peter Kirchner hat aus der Show von Komponist Charlie Smalls und Textdichter William F. Brown, die als afroamerikanische Fassung des "Wonderful Wizard of Oz" von Lyman Frank Baum gedacht war, eine streckenweise betont schrille Revue über das Erwachsenwerden gemacht.

Hier ist Dorothy kein unbedarftes Mädel vom Land, sondern eine theaterbegeisterte, taffe Jungstudentin, hin- und hergerissen zwischen Berlin und Hersbruck, die einfach noch nicht sagen kann, wohin sie gehört. Eva Miller, beim Uni-Musical seit Jahren auf tragende Rollen abonniert, illustriert glaubhaft Dorothys Entwicklung zu einer selbstbewussten Frau, die am Ende genau weiß, was sie will.

Dass sie auf dem Weg zu sich selbst noch ein paar Verlierer aufsammelt und ihnen genug Motivation und Kraft verleiht, damit auch sie ihr Schicksal in die Hand nehmen können, ist der ideelle Kern einer Geschichte, die als Märchen daherkommt, aber mit viel Humor praktische Lebensweisheit transportiert.

Die von Paula Kühne wunderbar tollpatschig verkörperte Vogelscheuche will ein Gehirn, der traurige Blechmann, den Michael Bloß als kantigen Holzfällerburschen mit schwerem Ami-Akzent anlegt, braucht dringend ein Herz für den Gefühlshaushalt und Florian Werners überängstlicher Löwe in fruchtloser psychotherapeutischer Behandlung darf ein sympathischer Antiheld wie aus dem Bilderbuch sein.

Überhaupt ist den Hauptfiguren dieser schön schräg erzählten Story gemeinsam, dass sie am laufenden Band Erwartungshaltungen enttäuschen, Vorurteile konterkarieren, aus ihren Klischees ausbrechen: Yasemin Keskeks gute Hexe Addaperle bringt keinen einzigen Zauberspruch auf die Reihe, ihre böse Schwester Evillene alias Katharina Engel singt ihre Opfer mit starkem Sopran und Songs von Helene Fischer bis Harry Potter in die Hörigkeit und Hexen-Übermutter Glinda darf bei Magdalena Dorner lieblichen Schneewittchen-Glamour satt verbreiten. Dem titelgebenden Wiz fehlen im Gegenzug jegliche magischen Fähigkeiten, dafür glaubt man David Doczkal auf Anhieb den halbseidenen oberpfälzischen Trickbetrüger, der sich aus jeder schwierigen Situation herauszumogeln versteht.

Spinnerte Mäusepolizisten

Das Drumherum ist ebenfalls vom Feinsten: putzige Munchkins, hoch erotische Mohnblumenmädchen, total bekiffte Smaragdstadt-Bewohner, ein spinnertes Mäusepolizistenpaar und viele andere durchgeknallte Figuren plus eine druckvolle Liveband (Leitung: Toni Hinterholzinger und Alexander Köhler) sowie bockstarke Seventies-Kostüme und -Kulissen von Barbara Seyfried – mit Schlaghosen, bunten Sonnenbrillen, gelackten Plateauschuhen und wilden Afro-Perücken.

Als Joker und Spielmacher geriert sich Alexander Drummer, der seinen Regieassistenten Toto mit Judy-Garland-Tick und bissigem Sarkasmus ausstattet: "Man muss nur an sich selbst glauben" – wohl wahr.

Weitere Aufführungen bis Juni in der Aula der Uni in Nürnberg, Regensburger Straße 160. Tickets und Termine: www.uni-musical.de ZAC-Rabatt.

HANS VON DRAMINSKI