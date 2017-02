Wiedersehen mit Jac van Steen in Nürnberg

NÜRNBERG - Wiedersehen mit Jac van Steen in Nürnberg

NÜRNBERG - Wiedersehen macht Freude und in diesem Fall stimmt der alte Spruch wirklich: Jac van Steen, von 1997 bis 2002 Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker, kehrt am kommenden Sonntag wieder einmal in die Meistersingerhalle zurück. Der 60-jährige Holländer möchte einen „Hauch von Frühling“ vermitteln mit der Konzertouvertüre „Frühlingsgewalt“ seines Landsmanns Johan Wagenaar. Dazu gibt es die vierte Symphonie von Johannes Brahms und Robert Schumanns Cellokonzert mit Quirine Viersen als Solistin (12. Februar, 16.30 Uhr; Karten: Tel. 09 11 / 4 74 01 54).

Setzt gerne auf unbekanntes Repertoire und kämpft gegen die Verkleinerung des Stücke-Kanons: Jac van Steen. © Foto: Simon van Boxtel



Setzt gerne auf unbekanntes Repertoire und kämpft gegen die Verkleinerung des Stücke-Kanons: Jac van Steen. Foto: Foto: Simon van Boxtel



Herr van Steen, vor fünfzehn Jahren haben Sie Nürnberg verlassen. Wie fühlt sich so eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte für Sie an?

Jac van Steen: Natürlich schaue ich als erstes, ob ich überhaupt noch irgendjemanden von damals erkenne (lacht). Aber ich war ja zuletzt vor drei Jahren hier vor Ort und habe mich deshalb schon ein bisschen auf den Stand der Dinge bringen können. Die Tatsache, dass ich noch immer ein gutes Verhältnis zu den Symphonikern pflege, können Sie daran erkennen, dass ich den Musiksaal in der Kongresshalle zwei Tage für Vorproben mit den Sängern zu meiner „Pelléas et Mélisande“-Produktion nutzen darf.

Eben kommen Sie aus Wien, wo Sie die völlig unbekannte Oper „Das Wunder der Heliane" von Erich Wolfgang Korngold aufgeführt haben. Sie sind also bei Ihrem Faible geblieben, nicht immer nur das Standardrepertoire zu bedienen?

van Steen: Sie kennen mich ja nun auch schon etwas länger und wissen, dass mich nichts mehr langweilt als Routine. Dieser Korngold ist ein großbesetztes Stück, das sieben Jahre nach der „Toten Stadt“ entstand und von vielen für Korngolds bedeutendste Oper gehalten wird, die übrigens in Hamburg uraufgeführt wurde. Aber sie hat nicht wenige aufführungstechnische Tücken, weshalb man sie an der Volksoper konzertant macht. Es ist so wichtig, dass dem Publikum nicht immer nur die ewig gleichen Stücke vorgestellt werden.

Nun werden Sie hier in Nürnberg mit Schumanns Cellokonzert und Brahms Vierter nicht gerade Außenseiter aufführen. . .

van Steen: Erwischt(lacht). Nein, im Ernst. Beim Schumann war die Überlegung mit Lucius Hemmer, dass nicht nur Geiger und Pianisten als Solisten auftauchen sollten. So kamen wir auf das Cello und ich schlug ihm Quirine Viersen vor. Quirine ist eine fantastische Musikerin, eine der besten Schülerinnen von Heinrich Schiff. Aber sie hat dasselbe Problem wie viele professionelle Musikerinnen: Als Nachwuchskünstlerin hat sie unheimlich reüssiert. Dann kam die Babypause und danach ist es gar nicht so einfach, wieder an die vorherige Karriere anzuknüpfen. Da warten nämlich all die neuen Jungstars und scharren mit den Hufen. Dabei gehört man mit Mitte Vierzig ja nun wirklich noch nicht zum alten Eisen. Insofern helfe ich Quirine gerne, wieder bekannter zu werden. Was den Brahms angeht: Den mache ich einfach, weil ich ihn so liebe. Sie können mich morgens um drei Uhr wecken und mir sagen, mach die Zweite oder die Dritte von Brahms und ich werde sie in der Minute umsetzen. Das ist einfach grandiose Musik.

Interview: JENS VOSKAMP