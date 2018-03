Wong ist in Nürnberg angekommen

Neuer Chefdirigent der Symphoniker gibt Antrittskonzerte in der Meistersingerhalle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Manchmal kann Nürnberg richtig weltstädtisch sein. Am Samstagabend zum Beispiel. Während im Opernhaus die außergewöhnliche Produktion der "Soldaten" von Bernd Alois Zimmermann Premiere haben wird, stellt sich zur selben Zeit Kahchun Wong in der Meistersingerhalle als Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker vor (Samstag 20 Uhr; Wiederholung: Sonntag, 16.30 Uhr).

Auf ihn richten sich große Erwartungen: Kahchun Wong folgt Alexander Shelley als Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker nach. Foto: Roland Fengler



Herr Wong, ein erstes Konzert ist natürlich immer eine programmatische Ansage. Und Sie gehen gleich in die Vollen mit Gustav Mahler. . .

Kahchun Wong: Alexander Shelley hat sich mit der "Auferstehungssinfonie" verabschiedet und da finde ich es ein gutes Signal zu zeigen, dass Mahler (neben Schostakowitsch) weiter für uns ein Thema bleiben wird. Ich liebe diese 5. Sinfonie unwahrscheinlich und zwar nicht nur wegen des "Adagiettos". Wissen Sie, ich bin ja als Trompeter gestartet. Und da bedeutet der Beginn der 5. Sinfonie mit dem Trompetensolo, das den ersten Satz einleitet, für mich einen ganz besonderen Moment.

Sie kombinieren Mahler mit Schuberts "Unvollendeter" und der deutschen Erstaufführung "Phenomenon" von Narong Prangcharoen.

Wong: Schubert ist sicherlich ein Gang vom Licht ins Dunkel, aus dem Mahler meiner Meinung wieder herausführt, denn optimistischer als im Schluss-Satz seiner 5. Sinfonie ist er ja nie wieder geworden. Und Narong ist einer der aufregendsten jüngeren Komponisten Thailands und ein Freund von mir. Er versuchte, ein Naturphänomen am Mekong in Töne zu fassen. Dort gibt es immer wieder die so genannten Naga-Feuerbälle oder Mekong-Lichter, die noch kein Naturwissenschaftler schlüssig erklären konnte und die natürlich zu allerhand mythologischen Deutung Anlass geben. In Thailand und Laos spricht man davon, es seien die Zeichen einer Drachengeburt. Also darf sich das Publikum auf ein paar asiatische Farben mehr in den sinfonischen Programmen freuen.

Gerade durch die China-Tournee im Dezember haben Sie Ihr Orchester besser kennengelernt, oder?

Wong: Ja, das war bei allem Reisestress doch eine schöne Zeit zusammen. Ich war noch nicht so oft in China und muss sagen, was die Chinesen in den letzten Jahren an fantastischen Konzerthallen errichtet haben, davon macht man sich in Europa wahrscheinlich gar keinen Begriff. Nur müssen die natürlich jetzt mit Leben gefüllt werden.

Ein großes Anliegen, das Sie auch in Nürnberg intensiv pflegen wollen, sind so genannte Educationprogramme, also niederschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche, um ihnen unkompliziert die aufregende Welt der klassischen Musik zu vermitteln.

Wong: Bei uns in Singapur haben wir da ein Format übertragen, das das ungarische Orchester der Budapest Strings erstmals ausprobiert hat. Sie sprechen von "Kakaokonzerten", wo es sowohl um Musik geht, aber auch um das gemeinsame Essen, Trinken und Reden. Nun ist flüssige Schokolade bei uns in Südostasien nicht so der Hit. Deswegen nennen wir unsere Reihe nach einer bei uns sehr populären Bohnensuppe eben "Redbean-Concertos". Dazu laden wir gezielt Kinder aus bildungsfernen oder ärmeren Schichten zusammen mit ihren Eltern ein.

Haben Sie eigentlich schon etwas von Nürnberg außerhalb des Probensaal und Ihrem Hotel gesehen?

Wong: Na klar und die Stadt ist viel schöner als ich dachte. Da gibt es noch viel zu entdecken. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie uns ein Lehrer einmal erzählte, er sei in seinem Urlaub in Nürnberg gewesen und habe dort unwahrscheinlich gutes Bier und Würste gegessen. Da war ich 16 und seitdem gab es die Stadt in meiner Vorstellung.

Das ist ein gutes Stichwort. Gibt es Pläne über Nürnberg hinaus?

Wong: Fest steht, dass ich das nächste Chinesische Neujahrskonzert der New Yorker Philharmoniker dirigieren werde. Da eröffnen wir dann das "Jahr des Schweins". Darauf bin ich schon sehr gespannt.

Interview: JENS VOSKAMP