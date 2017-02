"You Are Wanted": Schweighöfer bis in die Arktis

Deutsche Serie soll auch ein internationales Publikum ansprechen - vor 47 Minuten

BERLIN - Mit seiner neuen Serie "You Are Wanted" zieht der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer (35) jetzt in die Welt hinaus. In nur wenigen Wochen startet die erste Staffel.

In den meisten Ländern würden alle sechs Episoden der ersten von Amazon Prime Video in Deutschland produzierten Serie in englischer, französischer, italienischer und spanischer Synchronfassung verfügbar sein, teilte der Streamingdienst Amazon Prime Video mit. Zusätzlich biete Amazon Untertitel auf Portugiesisch, Hindi und Japanisch an. Zu den diversen Regionen gehören auch die Antarktis, Ost-Timor oder die zu Neuseeland gehörenden Tokelau-Atolle, nicht aber Nordkorea oder Iran.

Die Serie ist vom 17. März an abrufbar. "Wir wollten mit "You Are Wanted" eine deutsche Serie schaffen, die genauso ein internationales Publikum anspricht", sagte Schweighöfer, der bei der Produktion gleichzeitig Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller war, laut Mitteilung. Zur Besetzung der Thriller-Serie gehören auch Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth und Tom Beck. In der Serie wird der junge Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke (Schweighöfer) aus seinem Alltag gerissen, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben.

dpa