Zehn Dinge, die im Franken-Tatort für Verwirrung sorgten

Kurzbeschreibung: Der Bayerische Rundfunk hat ein neues Tatort-Format entwickelt, das in Franken spielt.

Die "Mordkommission Franken" hat zwar ihren Sitz in Nürnberg, ermittelt jedoch überregional in ganz Franken.

Der erste Franken-Tatort wurde 2014 in Nürnberg gedreht, Erstausstrahlung war am 12. April 2015 - mit einer Traumquote von 33,7 Prozent Marktanteil.

Internet: http://www.franken-tatort.de

