Zeichen der Ehrbarkeit oder der Unterdrückung?

Zur aktuellen Debatte um ein Burka-Verbot: Der Schleier hat auch in der europäischen Kulturgeschichte eine lange Tradition - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der aktuellen „Berliner Erklärung“ machen sich die Unions-Innenminister dafür stark, künftig die Vollverschleierung per Gesetz zu verbieten. Der Vorstoß richtet sich vor allem gegen muslimische Frauen, die etwa eine Burka, welche die Augen mit einem Stoffgitter abdeckt, tragen. Verschleierung wird oft als Bedrohung empfunden. In der Geschichte Europas spielen Schleier freilich ganz unterschiedliche symbolische Rollen.

Verschleierte Frauen auf einer Salafisten-Demo. Foto: dpa



„Ehefrauen und Witwen“, verordnete im 12. Jahrhundert vor Christus ein assyrisches Gesetz, „wenn sie auf die Straße gehen, lassen ihren Kopf nicht unverschleiert.“ Sklavinnen und Prostituierten dagegen wurde es ausdrücklich verboten, sich zu verschleiern. Der Schleier deklarierte, dass es da einen Ehemann gab oder gegeben hatte und dass die Frau unter dessen Schutz stand; unnötig zu sagen, dass dieser „Schutz“ auch ein Eigentumsanspruch war. Das Fehlen eines Schleiers dagegen sollte aussagen: keine ehrbare Frau.

Der Schleier als Signal weiblicher Ehre: eine der hartnäckigsten Traditionen in der Geschichte der Kleidung. Vor allem das Haupthaar musste verhüllt werden. Im 2. Jahrhundert vor Christus ließ sich der römische Konsul Gaius Sulpicius Galus von seiner Frau scheiden, weil sie in der Öffentlichkeit ohne Kopfschleier aufgetreten war. Der Codex Iuris Canonici der katholischen Kirche sah bis 1983 vor, dass Frauen während der Heiligen Messe eine Kopfbedeckung tragen müssen. Eine Stelle beim Apostel Paulus lieferte dafür die Begründung: „Eine Frau entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt. Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einer Geschorenen.“ Gemeint sind damit Prostituierte.

Christliche Tradition

Nicht zuletzt unter dem Einfluss dieser Bibelstelle war eine Haube oder ein Schleier Jahrhunderte lang in den christlichen Ländern das selbstverständliche Kleidungsstück ehrbarer Frauen, nicht nur im Gottesdienst. Auch zum Habit von Nonnen in der katholischen Kirche gehört ein Schleier, sie kennzeichnen sich damit als Bräute Christi. Bei Papstaudienzen ist für Frauen das Tragen der sogenannten „Mantilla“, eines Schleiertuchs über dem Kopfhaar, protokollarisch vorgeschrieben.

Einen Schritt weiter geht die Hochzeitsmode. Kaum ein Brautkleid ohne Brautschleier, und in der Regel verhüllt er auch das Gesicht. Dagegen hat sich die Verschleierung des ganzen Körpers im Abendland niemals durchsetzen können. Nur im südlichen Spanien, in der Provinz Cádiz, war sie früher üblich. Daran erinnert noch ein Denkmal in dem Städtchen Vejer de la Frontera: eine Frau in schwarzem Ganzkörperschleier, der nur ein Auge freihält.

Inzwischen sind wir mitten in einem Kulturkampf. Schwer zu sagen, inwieweit muslimische Frauen, die im Westen ihre gewohnte Kleidung beibehalten, dies aus freien Stücken tun, inwieweit sie von ihren Angehörigen dazu gedrängt werden.

In Sure 33 des Korans wird der Prophet aufgefordert, seinen Gattinnen und Töchtern und allen „Frauen der Gläubigen“ zu sagen, sie sollten ein Stück von ihrem Gewand über den Kopf herabziehen. „So ist es am ehesten gewährleistet, dass sie (als ehrbare Frauen) erkannt und daraufhin nicht belästigt werden“, heißt es in der Übersetzung von Rudi Paret. Wieder jener Schutzgedanke, wie er bereits im Gesetzbuch aus dem assyrischen Reich zum Ausdruck kam. Und wieder plagt den ideologiekritisch geschulten Leser der Verdacht, dass in Wirklichkeit doch eher ein männlicher Besitzanspruch dahinter steht. „Und sag den gläubigen Frauen“, wird in Sure 24 angeordnet, „sie sollen ihre Augen niederschlagen und ihre Keuschheit bewahren, den Schmuck, den sie tragen, nicht offen zeigen.“

Im frühen 20. Jahrhundert haben mehrere islamische Staaten versucht, ihren Bevölkerungen im Rahmen eines umfassenden Modernisierungs- und Verwestlichungsprogramms die Schleiermode per Gesetz auszutreiben, am frühesten die Türkei unter Kemal Atatürk. In den ländlichen Regionen Anatoliens gab es hinhaltenden Widerstand. Offenbar fühlten viele Frauen sich ohne Kopftuch quasi „nackt“. Inzwischen ist das Kopftuch auch an den staatlichen Universitäten wieder gang und gäbe.

1936 versuchte Reza Schah Pahlavi im Iran, wenigstens den Tschador, den traditionellen Ganzkörperschleier, der nur das Gesicht freilässt, aus der Öffentlichkeit zu verbannen – mit dem Erfolg, dass der Tschador zum Symbol der althergebrachten, vom Westen bedrohten, Lebensweise wurde. Im Königreich Saudi-Arabien ist es den Frauen durch Gesetz auferlegt, sich in der Öffentlichkeit zu verschleiern. Zum Eklat kam es 2002, als fünfzehn Mädchen versuchten, aus einer brennenden Schule zu entkommen. Die Religionspolizei drängte sie zurück, weil die Gefahr bestand, dass die Feuerwehrmänner ihr unverschleiertes Haar hätten sehen können.

Noch strengere Sitten gelten in Teilen Pakistans und Afghanistans. Die „Burka“, die bei vielen Stämmen das traditionelle Frauengewand ist, lässt lediglich eine Art Gitterfenster vor den Augen frei.

Und in den westlichen Ländern? In Frankreich ist es den Lehrern und Lehrerinnen bereits seit mehr als hundert Jahren untersagt, auffällige religiöse Symbole zur Schau zu stellen. 2004 beschloss das französische Parlament eine Ausweitung dieses Verbots auf die Schüler(innen). Was die Lehrkräfte an den staatlichen Schulen angeht, hat sich etwa die Hälfte der deutschen Bundesländer der französischen Regelung angeschlossen.

Die Diskussionen und Gerichtsverfahren sind noch im Gange, inzwischen jedoch längst durch eine viel tiefer- und weitergehende Frage überholt: Wie sollen sich die westlichen Staaten dazu stellen, dass in den Straßen ihrer Städte mehr und mehr ganzverschleierte Musliminnen auftreten, sowohl Flüchtlinge als auch Reisende, etwa auf Shoppingtour? 2010 beschloss die französische Nationalversammlung ein Verbot. Ähnliche Regelungen gelten in Belgien, den Niederlanden, Italien und Spanien.

Viele Fragen

In Deutschland ist die Diskussion gerade erst in Gang gekommen. Ist die Verschleierung von der Frau selbst gewollt oder ihr aufgezwungen? Ist sie Ausdruck eines religiösen Bekenntnisses oder bloß kulturelle Tradition? Wenn es sich um kulturelle Tradition handelt – meint sie eine inakzeptable Unterordnung der Frau oder vielmehr das eigene Recht außereuropäischer Kulturen gegenüber dem „Westen“? Entspringt das Unbehagen, das viele von uns da empfinden, der Achtung universal geltender Menschenrechte oder vielmehr einem chauvinistischen, womöglich rassistischen Gefühl kultureller Überlegenheit?

Fragen, über die Wirtschaft und Mode längst hinweggegangen sind. Die libanesisch-australische Designerin Aheda Zanetti hat den „Burkini“ entworfen, einen Ganzkörper-Badeanzug, der nur Gesicht, Hände und Füße freilässt. Bei deutschen Gerichten löste die Innovation Erleichterung aus, damit hätten muslimische Eltern nun keine Gelegenheit mehr, ihre Töchter vom Schwimmunterricht abzumelden, urteilte das Bundesverwaltungsgericht 2013.

Gelöst sind die Probleme damit natürlich nicht. Im Juli 2016 verbot die Stadt Cannes das Tragen des Burkini an ihren Stränden: Nach den jüngsten Terroranschlägen müsse man darin eine „ostentative Kleidung“ sehen, sozusagen eine politische Demonstration.

JOSEF TUTSCH