Zucchero kommt nach Regensburg

Interview mit dem italienischen Sänger und Songwriter - vor 23 Minuten

REGENSBURG - Zucchero, der Vater des Italo-Blues, gastiert am 18. Juli bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg. Wir sprachen vorab mit ihm über seine musikalischen Wurzeln, seine Philosophie als Entertainer und das Flüchtlingsdrama.

Zucchero (61), Italiens internationales Rock-Aushängeschild mit mächtiger Bluesstimme, ist mit seinem Album „Black Cat“ auf Welttournee. © Foto: dpa



Zucchero, Sie haben voriges Jahr elf ausverkaufte Shows in der berühmten Arena von Verona gespielt, nun legten Sie dort noch einmal zehn Konzerte nach. Wollen Sie mit dieser Serie Rockgeschichte schreiben?

Zucchero:(lacht) Natürlich ist es eine Art Rekord, diese Arena elf Mal in Folge auszuverkaufen. Zumal es einer der schönsten Auftrittsorte in Europa ist. Aber schon vor ein paar Jahren bin ich hier sieben Mal in Folge aufgetreten. Wissen Sie, dieser wunderschöne Ort ist bei Rockkonzerten gar nicht so leicht zu handhaben, weil er hauptsächlich für Opernaufführungen genutzt wird. Wir haben aber einen Weg gefunden. Mit diesen Konzerten habe ich mich auf meine Tournee in Deutschland vorbereitet.

Ihre aktuelle Band bezeichnen Sie als die derzeit beste in Europa. Welche musikalische Farbe hat die Band?

Zucchero: Die der amerikanischen Südstaaten. Mein aktuelles Album "Black Cat" ist in Nashville, New Orleans und Los Angeles entstanden, und ich bin viel in Texas und Tennessee unterwegs gewesen. Ich liebe den rauen Sound des Blues-Deltas. Meine Musiker kommen größtenteils aus den Südstaaten und haben diesen Sound einfach drauf.

Für Ihre Arena-Konzerte wurden Sie mit dem Live Entertainment Award 2017 ausgezeichnet. Welches ist Ihre Philosophie als Entertainer?

Zucchero: Ich will die Menschen unterhalten. Sie sollen Spaß an meiner Musik haben, die ich gern überall auf der Welt vorstellen möchte.

Was können Sie uns verraten über die Psychologie eines Performers?

Zucchero: Es geht darum, Gefühle durch die eigene Musik auszudrücken. Wenn einer meiner Songs es schafft, beim Publikum Emotionen auszulösen, kann ich manchmal vor Rührung fast nicht mehr singen. Es gibt Songs, die Menschen ein Leben lang begleiten, weil sie ihnen wirklich wichtig sind. Ich treffe immer wieder Paare, die mir erzählen, dass sie ein bestimmtes Stück von mir zu ihrem Lied erkoren haben, weil sie damit gemeinsame Erinnerungen verbinden. Das ist überwältigend.

Das Konzert von Zucchero am 18. Juli in Regensburg ist ausverkauft. Eventuelle Restkarten auf Anfrage unter Tel.: 09 41/29 60 00.

Interview: OLAF NEUMANN