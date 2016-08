Barry Gibb wurde am 1. September 1946 in Douglas geboren. Zusammen mit den jüngeren Zwillingsbrüdern Robin (rechts) und Maurice (links) trat das Trio schon 1985 in Australien mit Beatmusik auf. Barry schrieb seit Anfang der 1960er Jahre für eine Vielzahl von Künstlern Songs. Als die Familie 1966 in ihre Heimat Großbritannien zurückkehrte, wurden die Bee Gees weltweit bekannt. © NN