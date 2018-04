Zum Wegträumen: Das sind die besten Reiseromane

Unsere Kulturredaktion hat eine subjektive Auswahl zusammengestellt - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Kurztrip für die Fantasie: Wer nicht verreisen kann, sich aber trotzdem weit weg träumen möchte, greift häufig zum Buch. Damit Sie nicht wahllos draufloslesen müssen, hat die NN-Kulturredaktion eine Auswahl an Reiseromanen zusammengestellt, die Sie besonders unterhaltsam und lehrreich in fremde Welten entführen.

Bilderstrecke zum Thema

Gerade kein Ticket zur Hand und keinen Urlaub in Sicht? Verreisen kann man auch im Kopf, am besten beim Lesen. Wir haben ein paar der besten Reiseromane für Sie zusammengestellt für den Kurztrip in der Fantasie.