Zwei, die das Nürnberger Musikleben prägten

Nach Abschied von Symphonikern und Philharmonikern: Was machen Alexander Shelley und Marcus Bosch?

NÜRNBERG - Die neuen Orchesterleiter haben sich inzwischen ganz gut eingelebt im Nürnberger Musikleben an den Philharmoniker- und Symphoniker-Pulten. Aber was ist aus den alten "Chefs" geworden, aus Bosch und Shelley? Wo doch jeder, dem man von der Kontaktaufnahme erzählt, einem schöne Grüße an beide aufträgt. Wir haben sie in Brüssel und München aufgestöbert.

„Nürnberg strahlte für mich immer Geborgenheit aus“, sagt Alexander Shelley (li.). Marcus Bosch wohnt weiterhin in der Stadt. © Foto: Stefan Hippel



Alexander Shelley war acht Jahre lang Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker. Dass er gerade eben in Brüssel das Belgische Nationalorchester dirigiert oder im Januar nach Innsbruck kommt, ist weniger aufregend. Denn er erzählt viel lieber davon, dass er voriges Jahr eine Tournee durch den amerikanischen Kontinent gemacht hat: durch ganz Kanada, zu den Inuit im Norden und ganz im Westen bis nach Vancouver am Pazifik.

Was Shelley gefällt: "Ich habe eine Rolle als führende Persönlichkeit für die Klassik im ganzen Land." Und von Ottawa, der Hauptstadt, mit dem Arts Center und dem gleichnamigen Orchester, gehen seine Musik-Impulse in ein riesiges Land hinaus: Er ist der "communicator both on and off the podium", hat Kontakte überall, vergibt Aufträge für Neues an kanadische und internationale Komponisten, dirigiert solche landesweit offiziellen Veranstaltungen wie Brittens "War Requiem" zum 100. Jahrestag des Weltkrieg I-Endes: In Sachen Musik ist er "Botschafter der kanadischen Nation".

Arbeit auf hohem Niveau

Und die Breite seiner Aufgaben zeigt sich auch daran, dass er wie früher schon mit vielen jungen Musikern arbeitet, Dirigierunterricht gibt und Meisterklassen leitet. Oder Jugendorchester aus aller Welt nach Kanada einlädt — auch das Bundesjugendorchester. Bei der Größe des Kontinents gibt es viel Video-Unterricht, auch in Kooperation mit der Manhattan School in New York City.

Sein National Arts Centre Orchestra sei neben Toronto und Montreal eines der drei führenden Orchester Kanadas, und Shelley freut sich über "unheimlich gut vorbereitete Musiker und sehr effiziente Arbeit auf hohem Niveau". Die kommt ohne viele Proben aus: Man sei sofort bei der Sache. Auch wenn es um "Fund Raising" geht: Das Finanzierungsmodell ist halb europäisch-staatlich, halb amerikanisch-privat, und es ist für den kommunikativen Shelley offenbar kein Problem, schon mal 23 Millionen Dollar für einen Fonds in Sachen Neue Musik zusammen zu bringen: "Es gibt viele großzügige Menschen, Philanthropen, die Geld haben und von unserer Arbeit überzeugt sind."

Ob in Städten wie Rivière-des-Prairies oder Saint-Léonard, Alexander Shelley wirft auch dort die Blumensträuße zurück ins Publikum – was schon die Damen in Nürnberg liebten. "Wenn das Publikum wirklich am Konzert teilnimmt, klingt auch die Musik anders. Man spürt, wie zugehört wird, und das Blumenstraußwerfen ist eine Geste dafür, dass wir etwas gemeinsam haben!"

Schade: Wenn sein Vater am 10. Februar bei den Symphonikern in Nürnberg gastiert, kann er nicht dabei sein. Da ist er "zuhause" in Ottawa und probt unter anderem ein Stück von Morlock: nicht Max, sondern Jocelyn und mit dem Titel "Cobalt". Aber man soll schon jetzt ausrichten: "Die Franken sind etwas ganz Besonderes. Das Publikum ist sehr warmherzig gewesen, und Nürnberg strahlte für mich immer Geborgenheit aus."

Shelleys Kollege Marcus Bosch war sieben "fette" Jahre als Generalmusikdirektor am Staatstheater Nürnberg. Er braucht sich nicht nach Nürnberg zu sehnen, denn da wohnt er immer noch. Und fährt von hier aus dorthin, wo er dirigiert (am 6. Januar zum Beispiel nach Fürth zum Neujahrskonzert) oder nach München, wenn er seine Professur an der Hochschule für Musik und Theater in München wahrnimmt. Gleich nebenan im "Ella" trifft man ihn, ganz unkonventionell sieht er aus: "Nach über zwanzig Jahren Chef-Sein finde ich das alles ganz wunderbar."

Eingebunden in Hierarchien

Mit "Zwanzig" meint Bosch seine Zeit in Aachen und Nürnberg: Dort in führender Stellung gleich "unterhalb des Oberbürgermeisters" und mit der Tradition eines Fritz Busch oder Herbert von Karajan im Rücken, in Nürnberg leider nur irgendwie und irgendwo in einer stark gestaffelten Hierarchie – so hat er das zumindest empfunden.

Jetzt hat er eine volle Professur, ist "conductor in residence" in Rostock, 1. Gastdirigent in Konstanz, Leiter der Opernfestspiele in Heidenheim und der dortigen Cappella Aquileia, ist mit Gastdirigaten unterwegs von Wien bis Parma und Palermo. Was ihm besonders gefällt: "Ich treffe hier nicht auf das ,Haben wir schon immer so gemacht‘, die ganzen Vorprägungen fallen bei meinen Studenten weg."

Was habe er in Nürnberg gegen Sätze wie "Wagner muss schwer sein" angeredet, jetzt muss jeder der Studenten seinen eigenen Weg finden: "Das Publikum glaubt nur das Authentische." In Nürnberg hätte er lediglich freie Hand bei der Auswahl des Konzertprogramms gehabt, sei "ausführender Dirigent" gewesen, jetzt könne er sich "Leute, Stücke" aussuchen und braucht sich nur an den Hochschuletat zu halten: "Eine komplett andere Handlungsfreiheit!"

Auch bei der Auswahl der Orchester, mit denen die angehenden Dirigenten "üben": die Münchner Symphoniker, das Georgische Kammerorchester, die Philharmoniker von Bad Reichenhall. Für sein Befinden gilt: "Sehr glücklich", "macht mir wahnsinnig viel Spaß", "überall wo ich bin, bin ich eingeladen, und die Leute wollen, dass ich komme", "ich muss mehr absagen als ich zusagen kann": ein Glück, dass Bosch mit Nürnberg einen guten Verkehrsknotenpunkt hat.

