Kunst in New York: Hund balanciert Taxi auf der Nase

vor 54 Minuten

NEW YORK - Die gelben Taxis in New York sind weltberühmt - und eines davon ist jetzt auch Kunst. Vor einem Kinderkrankenhaus in Manhattan stellte der Künstler Donald Lipski sein neuestes Werk "Spot" auf: Einen fast zwölf Meter hohen Dalmatiner, der ein Taxi auf der Nase balanciert.

«Spot» von Donald Lipski vor einem Kinderkrankenhaus in Manhattan. © Christina Horsten (dpa)



Das Taxi gehörte einst zur Flotte auf den Straßen New Yorks, dann wurde es ausgemustert. Die Statue ist schon zum beliebten Fotomotiv geworden. Besonderer Clou: Bei Regen gehen die Scheibenwischer des Taxis an.

dpa