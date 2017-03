Anwohner ärgern sich über Graffiti in Kleinweidenmühle und St. Johannis. Schon in der Unterführung am Hallertor geht's los: Die Graffiti-Kunstwerke, die Jeff Soto und Maxx Gramajo aus Kalifornien im Jahr 2013 geschaffen haben, wurden teils besprüht und beklebt. © Daniel Hertwig