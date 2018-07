Kunstwerke in neuer Ausstellung von Prinz Charles

LONDON - Familienfotos, Gemälde und ein Mantel von Napoleon: Anlässlich des 70. Geburtstags von Prinz Charles zeigt der Buckingham-Palast die Ausstellung "Prince and Patron" (Prinz und Patron). Die Schau hat der Thronfolger selbst geplant, sie umfasst etwa 100 Exponate, auch Persönliches.

In der Ausstellung «Prince and Patron» im Buckingham-Palast ist auch eine Marmorbüste von Queen Victoria (1850) zu sehen. Das Werk geht auf John Gibson zurück. © Yui Mok/PA Wire (dpa)



Die Ausstellung ist bis zum 30. September in dem Palast mitten in London zu sehen - Königin Elizabeth II. ist in diesem Zeitraum in der Regel nicht in London, sondern macht Urlaub. Prinz Charles, der als Kunstliebhaber gilt und auch junge Talente fördert, wird am 14. November 70 Jahre alt.

Schon als Kind sei er von dem roten Mantel Napoleons, den er das erste Mal auf Schloss Windsor ausgestellt gesehen habe, fasziniert gewesen, erklärt Charles in einem Audioführer zur Ausstellung. Zu den in London präsentierten Werken gehören auch ein viereinhalb Meter hoher Pavillon aus Zedernholz, Marmorbüsten, Vasen, Bücher und Bilder, die der Thronfolger selbst mit Wasserfarben gemalt hat.

