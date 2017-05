Kurz vor French Open: Siegemund mit Kreuzbandriss

NÜRNBERG - Laura Siegemund hat sich beim Tennis-Turnier in Nürnberg einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt auch nach den French Open monatelang aus.

Laura Siegemund zog sich in Nürnberg einen Kreuzbandriss zu. © Daniel Karmann (dpa)



Das teilte die deutsche Nummer zwei via Facebook mit. "Ich bin natürlich sehr enttäuscht und traurig, dass ich dadurch die kommenden Turniere - insbesondere die French Open, auf die ich mich sehr gefreut hatte - nicht werde spielen können", erklärte die 29-Jährige. Die Saison dürfte damit für sie beendet sein.

In Nürnberg hatte die Metzingerin im Achtelfinale gegen die Tschechin Barbora Krejcikova beim Stand von 6:4, 5:5 aufgeben müssen. Siegemund war bei einem Ausfallschritt mit dem Knie weggeknickt und musste anschließend mit einer Trage vom Center Court gebracht werden. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris beginnt am Sonntag.

dpa