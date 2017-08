Kurztrip nach Prag ohne Weltmeister Khedira

PRAG - Bundestrainer Joachim Löw hält die erste Dienstreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Saison so kurz wie möglich.

Wird die Reise nach Prag nicht antreten: Weltmeister Sami Khedira. Foto: Marisu Becker (dpa)



Um 11.00 Uhr startet die Chartermaschine mit dem DFB-Team an Bord am Donnerstag vom Flughafen in Stuttgart nach Prag, wo am Freitag (20.45 Uhr) das WM-Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Tschechien angepfiffen wird. Knapp 40 Stunden später wird das Team in der schwäbischen Metropole zurück erwartet.

"Es waren immer interessante Spiele gegen Tschechien", erklärte Teammanager Oliver Bierhoff, der mit seinem Golden Goal im EM-Finale 1996 gegen den südöstlichen Nachbarn Fußball-Geschichte geschrieben hatte. "Auch das jüngste Spiel in Hamburg war toll", erinnerte Bierhoff an das Hinspiel der WM-Ausscheidungsrunde.

Durch zwei Tore von Thomas Müller und einen Treffer von Toni Kroos hatte der Weltmeister im Oktober des Vorjahres mit 3:0 gewonnen. Inzwischen steht Deutschland mit sechs Siegen verlustpunktfrei an der Spitze seiner Qualifikationsgruppe. Am Erreichen der WM-Endrunde im Sommer 2018 in Russland bestehen praktisch keine Zweifel mehr. "Dass uns die Tschechen hoch anlaufen, darauf sind wir eingestellt", sagte der Kölner Abwehrspieler Jonas Hector zum Spiel in Prag.

Sami Khedira wird im Eden-Stadion fehlen. Wegen einer Kniereizung bleibt der Mittelfeldspieler von Juventus Turin zur weiteren Behandlung in Stuttgart. Ob er dort am kommenden Montag für das Spiel gegen Norwegen wieder zur Verfügung steht, ist ungewiss.

