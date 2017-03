LaBrassBanda feiert zehnjähriges Bestehen mit Konzert

MÜNCHEN - Mit einem Konzert in der Münchner Olympiahalle feiert die bayerische Band LaBrassBanda am Samstag (20.00 Uhr) ihr zehnjähriges Bestehen.

Die bayerische Band LaBrassBanda feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Foto: Axel Gundermann (dpa)



Die Musiker aus dem Chiemgau, die als Markenzeichen barfuß und in Lederhose auftreten, haben Ende Februar ihr viertes Album "Around The World" veröffentlicht. Bei dem Konzert in München wollen sie Songs daraus präsentieren.

Passend zum Album-Titel hatten sich die sieben Musiker in den vergangenen Wochen einen Herzenswunsch erfüllt und waren um die Welt getourt. Unter anderem spielten sie in Vietnam, Japan, Hongkong, Australien, auf Hawaii oder in Südamerika.

Die Band mischt Brass-Pop mit Techno, Reggae und Punk. Auch in ihrem neuesten Werk produziert LaBrassBanda mit Tuba, Trompete, Posaune, Bass und Schlagzeug erstaunliche Klänge.

