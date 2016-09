Bentley, Rolls-Royce und Co. - zahlreiche Schätze waren am Sonntag im Ofenwerk in Nürnberg unter dem Motto "50 Jahre Lotus Europa" aufgereiht. Vor allem ein Traum von Lotus Lada zog mit über 100.000 Euro Umbaukosten die Blicke der Oldtimerfans auf sich. Die Besucher wurden in typisch englischer Manier verköstigt. Da durfte auch eine britische Whisky-Verkostung natürlich nicht fehlen. © Roland Fengler