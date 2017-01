Auf der A7 ist am späten Mittwochabend ein LKW-Fahrer bei einem Glätte-Unfall in Unterfranken gestorben. Der Mann war laut Polizei am späten Mittwochabend bei Mellrichstadt von der Zugmaschine seines Lastwagens eingeklemmt worden, als diese auf glatter Straße umgekippt war. Fast zeitgleich ereignete sich in der Nähe ein weiterer Unfall mit einem Lkw. © NEWS5 / Merzbach