Lastwagen auf Londoner Brücke in Fußgänger gefahren

vor 30 Minuten

LONDON - In London ist ein Lastwagen am Samstagabend auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Bewaffnete Polizei soll vor Ort sein, berichteten britische Medien. Die Lage war zunächst völlig unklar.

dpa