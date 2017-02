Ein spektakulärer Lkw-Unfall ereignete sich am Freitagvormittag auf der Kreisstraße ERH 25, genannt Haundorfer Spange, vor dem Abzweig Feldstraße: Der Fahrer eines mit rund 27 Tonnen Mineralbeton beladenen Volvo-Sattelzug kam bei Lieferarbeiten für die Neubauten von adidas auf der World of Sports (im Hintergrund) in einer langgestreckten Kurve aufs Bankett, wodurch das Fahrzeug schleuderte, nicht mehr bremsen konnte und schließlich auf die Seite kippte. Glücklicherweise wurde der erfahrene Lastwagenlenker bei diesem Sturz nur leicht verletzt. Er wurde mit einer Platzwunde in die Chirurgie nach Erlangen gefahren. Vor Ort waren Polizei und die Feuerwehren aus Herzogenaurach, Niederndorf und Haundorf. Um den Lkw, der vermutlich total beschädigt ist, wieder aufzurichten, wurde ein Kran bestellt. Wegen der Aufräumarbeiten dauerte die Sperrung der Straße durch die Feuerwehr bis in den Freitagnachmittag. © Edith Kern-Miereisz