Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

Zum Auftakt des 18. Fränkische Schweiz Marathons haben Kinder und Jugendliche die ersten Läufe absolviert. Am Samstagnachmittag ging es für die Bambini über 500 Meter und die Schülerinnen und Schüler über 1000 Meter einmal rund um den Marktplatz in Ebermannstadt.

Was war das ein nervenaufreibendes Finale beim District Ride 2017 in Nürnberg! Nicholi Rogatkin gewinnt die fünfte Auflage des Slopestyle-Wettbewerbs vor dem Schweden Emil Johansson und dem Polen Szymon Godziek. Zehntausende Zuschauer säumten auch dieses Jahr die Strecke und feuerten die Profis an.