Lena Dürr in Flachau vor Finale auf Rang zwölf

FLACHAU - Beim Flutlicht-Slalom von Flachau bahnt sich eine Überraschung an. Topfavoritin Mikaela Shiffrin aus den USA liegt vor dem zweiten Durchgang mit 1,38 Sekunden Rückstand nur auf Rang fünf.

Lena Dürr fuhr im ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Flachau auf Rang zwölf. Foto: Barbara Gindl (dpa)



Abgesehen von ihrem Aus in Zagreb vor einer Woche war die Weltmeisterin zuletzt vor fast zwei Jahren in einem Weltcup nach dem ersten Lauf nicht Erste. In Flachau führt Frida Hansdotter aus Schweden mit 0,95 Sekunden vor Wendy Holdener aus der Schweiz und der Norwegerin Nina Løseth(+1,08).

Lena Dürr ist mit 2,25 Sekunden Rückstand auf Platz zwölf beste Deutsche. Christina Geiger (+2,45) muss als 15. um die Erfüllung der WM-Norm bangen. Dazu muss sie in den Top 15 bleiben. Daneben schafften es von insgesamt acht DSV-Starterinnen noch drei weitere ins Finale: Maren Wiesler auf Rang 25 (+3,19), Marlene Schmotz als 28. (+3,74) und Marina Wallner auf dem 30. Platz (+3,83).

