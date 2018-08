Leverkusen spielt in Europa League gegen Rasgrad, Zürich und Larnaka

vor 1 Stunde

MONACO - Bayer Leverkusen trifft in der Gruppenphase der Europa League auf den bulgarischen Club Ludogorets Rasgrad, den FC Zürich und AEK Larnaka. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

dpa