Lewis Hamilton kann sich eigenes Modelabel vorstellen

vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Eine zweite Karriere als Modedesigner kann sich Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton (33) nach eigenen Worten gut vorstellen.

Mode spielt im Leben von Lewis Hamilton eine große Rolle. © Evan Agostini/Invision/AP (dpa)



Zwar habe er "keinerlei Ausstiegsplan" aus der Formel 1, aber auch keine Ahnung, was in zwei Jahren sein wird: "Vielleicht werde ich noch mal Weltmeister. Oder ich starte dann mein eigenes Modelabel", sagte der Brite dem "Handelsblatt Magazin".

Den ersten Fuß in die Modebranche hat der mehrfache Formel-1-Weltmeister bereits gesetzt. Derzeit kommt seine erste, gemeinsam mit Tommy Hilfiger entstandene Kollektion von Herren-Sportswear in den Handel. "So manch einer würde doch seine Schwiegermutter verkaufen für diese Chance, sich innerhalb einer so großen Organisation entwickeln und dabei lernen zu können", sagte er zu seiner Arbeit mit dem amerikanischen Designer. "Ich nutze die Gelegenheit, um mir Grundlagen anzueignen, auf die ich dann selbst einmal bauen kann."

