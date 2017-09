Liam Gallagher begeistert bei Reeperbahnfestival

HAMBURG - Mit einem lange geheimgehaltenen Auftritt hat der britische Sänger Liam Gallagher am Freitagabend die Besucher des Hamburger Reeperbahnfestivals begeistert.

Liam Gallagher gab im Rahmen des Reeperbahn Festivals ein kleines Überraschungskonzert. © Axel Heimken (dpa)



Einen Tag nach seinem 45. Geburtstag gab der ehemalige Frontmann der britischen Rockband Oasis im Club Docks ein Überraschungskonzert - die Veranstalter des viertägigen Musikspektakels rund um den Kiez hatten bis kurz vor dem Gig lediglich einen "Very Special Guest" angekündigt.

Gallagher spielte alte Oasis-Klassiker wie "Wonderwall", aber auch einige Songs seines ersten Solo-Albums "As You Were", das am 6. Oktober erscheinen soll.

Gallagher hatte Ende August angekündigt, erstmals als Solokünstler auf Tour gehen zu wollen. Insgesamt elf Auftritte stehen für ihn zwischen Oktober und Dezember auf dem Programm, der Auftakt ist für den 30. Oktober im nordirischen Belfast geplant. Die Tour soll am 16. Dezember in Gallaghers Heimatstadt Manchester enden.

