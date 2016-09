Lichtsteiner nach Ausbootung bei Juve: «Werde kämpfen»

vor 36 Minuten

TURIN - Der Kapitän der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft, Stephan Lichtsteiner, will sich nicht mit seiner Reservisten-Rolle bei Juventus Turin zufriedengeben.

Stephan Lichtsteiner ist bei Juventus derzeit nur zweite Wahl. © Andreas Gebert (dpa)



Stephan Lichtsteiner ist bei Juventus derzeit nur zweite Wahl. Foto: Andreas Gebert (dpa)



«Selbstverständlich setze ich alles daran, meinen Platz im Team zu verteidigen», sagte der 32 Jahre alte Außenverteidiger dem Schweizer Portal «bluewin.ch». «Ich stehe bei Juventus bis 2017 mit Option auf Verlängerung unter Vertrag und werde bis dahin für den Erfolg meiner Mannschaft kämpfen.»

Der 85-malige Schweizer Nationalspieler war in der vergangenen Saison noch unumstrittener Stammspieler beim Club des deutschen Weltmeisters Sami Khedira. Nach der Verpflichtung des Brasilianers Dani Alves vom FC Barcelona ist er nun nur noch zweite Wahl, wurde in der Liga erst einmal eingewechselt. Trainer Massimiliano Allegri berücksichtigte Lichsteiner zudem nicht für seinen Kader in der Champions League.

dpa