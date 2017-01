Am frühen Samstagmorgen ist auf der Straße von Schellert in Richtung Linden bei Neustadt a. d. Aisch ein Lkw komplett ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer wahrscheinlich niemand. Am Unfallort wurde eine Einfülldüse eines Kanisters gefunden. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt. © Harald Munzinger